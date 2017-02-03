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    Товарищеские матчи. «Локомотив» против «Видеотона», «Зенит» – «Спарта» и другие матчи

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    Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона-2016/17.

    Локомотив Россия – Видеотон Венгрия – 16.00

    Ростов Россия – Шкендия-79 Македония – 16.00

    Терек Россия – Зброевка Чехия – 17.30

    Ростов Россия – Локомотив Пловдив Болгария – 17.30

    Томь Россия – Шинник Россия – 17.30

    Зенит Россия – Спарта Чехия – 20.00

    Краснодар Россия – Видеотон Венгрия – 20.45

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

     

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