Товарищеские матчи. «Локомотив» против «Видеотона», «Зенит» – «Спарта» и другие матчи
Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона-2016/17.
Локомотив Россия – Видеотон Венгрия – 16.00
Ростов Россия – Шкендия-79 Македония – 16.00
Терек Россия – Зброевка Чехия – 17.30
Ростов Россия – Локомотив Пловдив Болгария – 17.30
Томь Россия – Шинник Россия – 17.30
Зенит Россия – Спарта Чехия – 20.00
Краснодар Россия – Видеотон Венгрия – 20.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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