Дзюба – капитан «Зенита», проба «Б» подтвердила допинг Поветкина и другие важные новости дня
1. У «Зенита» теперь русский капитан – и это Артем Дзюба.
2. В допинг-пробе «Б» Поветкина тоже нашли остарин. А промоутер боксера Андрей Рябинский ссылается на независимую лабораторию.
3. Теперь одевать олимпийскую сборную России будет компания дочери генерала ФСБ.
4. Хавбека «Байера» Чалханоглу дисквалифицировали до конца сезона. И кто теперь штрафные будет забивать?
5. Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока и может стать тренером.
6. Россия разгромила Беларусь в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с мячом.
7. Три россиянки вышли в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy. А Винус Уильямс проиграла.
8. Панарин набрал 2 очка, Тарасенко и Нестеров забросили по шайбе. Другие результаты в НХЛ – здесь.
9. В НБА «Лейкерс» уступили «Вашингтону». Остальные результаты – здесь.
10. В КХЛ «Лада» победила «Ак Барс», а «Сибирь» – «Адмирал». Все результаты дня.
11. ЦСКА и УНИКС проиграли в Евролиге. В таблице армейцы – вторые, а казанцы – в хвосте.
12. Сборная России с двукратным отрывом лидирует на Универсиаде.
13. В Испании продолжается Зозулягейт: украинскому футболисту не дают играть.
Цитата дня: «Если у тебя есть хейтеры, значит, ты все делаешь правильно». Евгения Медведева никогда не унывает.
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