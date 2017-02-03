Дзюба – капитан «Зенита», проба «Б» подтвердила допинг Поветкина и другие важные новости дня

1. У «Зенита» теперь русский капитан – и это Артем Дзюба.

2. В допинг-пробе «Б» Поветкина тоже нашли остарин. А промоутер боксера Андрей Рябинский ссылается на независимую лабораторию.

3. Теперь одевать олимпийскую сборную России будет компания дочери генерала ФСБ.

4. Хавбека «Байера» Чалханоглу дисквалифицировали до конца сезона. И кто теперь штрафные будет забивать?

5. Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока и может стать тренером.

6. Россия разгромила Беларусь в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с мячом.

7. Три россиянки вышли в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy. А Винус Уильямс проиграла.

8. Панарин набрал 2 очка, Тарасенко и Нестеров забросили по шайбе. Другие результаты в НХЛ – здесь.

9. В НБА «Лейкерс» уступили «Вашингтону». Остальные результаты – здесь.

10. В КХЛ «Лада» победила «Ак Барс», а «Сибирь» – «Адмирал». Все результаты дня.

11. ЦСКА и УНИКС проиграли в Евролиге. В таблице армейцы – вторые, а казанцы – в хвосте.

12. Сборная России с двукратным отрывом лидирует на Универсиаде.

13. В Испании продолжается Зозулягейт: украинскому футболисту не дают играть.

Цитата дня: «Если у тебя есть хейтеры, значит, ты все делаешь правильно». Евгения Медведева никогда не унывает.