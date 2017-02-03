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    Sports.ru

    Дзюба – капитан «Зенита», проба «Б» подтвердила допинг Поветкина и другие важные новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. У «Зенита» теперь русский капитан – и это Артем Дзюба.

    2. В допинг-пробе «Б» Поветкина тоже нашли остарин. А промоутер боксера Андрей Рябинский ссылается на независимую лабораторию

    3. Теперь одевать олимпийскую сборную России будет компания дочери генерала ФСБ.

    4. Хавбека «Байера» Чалханоглу дисквалифицировали до конца сезона. И кто теперь штрафные будет забивать?

    5. Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока и может стать тренером.

    6. Россия разгромила Беларусь в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с мячом.

    7. Три россиянки вышли в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy. А Винус Уильямс проиграла.

    8. Панарин набрал 2 очка, Тарасенко и Нестеров забросили по шайбе. Другие результаты в НХЛ – здесь.

    9. В НБА «Лейкерс» уступили «Вашингтону». Остальные результаты – здесь.

    10. В КХЛ «Лада» победила «Ак Барс», а «Сибирь» – «Адмирал». Все результаты дня.

    11. ЦСКА и УНИКС проиграли в Евролиге. В таблице армейцы – вторые, а казанцы – в хвосте.

    12. Сборная России с двукратным отрывом лидирует на Универсиаде.

    13. В Испании продолжается Зозулягейт: украинскому футболисту не дают играть.

    Цитата дня: «Если у тебя есть хейтеры, значит, ты все делаешь правильно». Евгения Медведева никогда не унывает.

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