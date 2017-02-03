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    Мозякин набрал 84 очка в сезоне, побив рекорд чемпионата России

    Теги Ак Барс Металлург Мг Алексей Морозов Сергей Мозякин КХЛ

    Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин установил очередной рекорд в нынешнем сезоне.

    В сегодняшней игре против СКА Мозякин сделал хет-трик и набрал 84 (47+37) очка в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    Таким образом, 35-летний хоккеист побил рекорд по количеству набранных очков в регулярном чемпионате России.

    Предыдущий рекорд был установлен Алексеем Морозовым, который в составе казанского «Ак Барса» в сезоне-2006/07 набрал 83 (34+49) очков в 53 матчах суперлиги.

    Добавим, что также в этом сезоне Мозякин обновил рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат, побил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате КХЛ и обновил рекорд КХЛ по количеству набранных очков за регулярный чемпионат.

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