Нападающий Роман Зозуля поделился мнением о срыве его трансфера в из-за протестов ультрас мадридского клуба.

«Я не боюсь фанатов «Райо Вальекано». Я хотел помочь этой команде, и мне очень жаль, что все случилось именно так.

Вчера я встречался с руководством Ла Лиги и ассоциации профессиональных футболистов Испании. На встрече мне было предложено два варианта. Во-первых, это возвращение в «Райо Вальекано», где мне и моей семье будет обеспечена безопасность. Я спросил, не будет ли проблем у моего сына, который ходит в школу, и меня уверили, что все будет в порядке.

Второй вариант – возвращение в расположение «Бетиса», но я не смогу играть, а буду просто тренироваться.

Футбол – моя жизнь, но если мне скажут выбирать между футболом и моей семьей, то я выберу семью. Я не боюсь ультрас или кого-то еще, но беспокоюсь о безопасности своей семьи.

Когда я приехал в «Райо Вальекано», то был обвинен и оскорблен ультрас, но я рассказал им о ситуации, которую они затронули. Также я был готов пообщаться с ними лично и все объяснить.

Фанаты обвиняют меня в поддержке украинской армии и поэтому считают меня фашистом. Они, очевидно, наоборот, поддерживают другую сторону, ведущую боевые действия на Донбассе. Я стал для них фашистом только из-за поддержки украинской армии в войне против террористов.

Я постарался объяснить им, что не являюсь фашистом. Убежден, что если бы нечто подобное произошло в Испании, то многие местные ребята первым делом пошли бы защищать свою страну, как происходит у меня на родине.

Если бы люди оказались без медикаментов, одежды или продуктов питания, то многие испанские игроки помогли бы им, потому что они защищают свою страну», – сказал Зозуля.

В поддержку Зозули выступили его партнеры по «Бетису» и сам клуб, а также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, посольство Украины в Испании и многие другие.

Ранее сообщалось, что представители Зозули обсудят с федерацией Испании возможность для игрока выступать за другой клуб уже в текущем сезоне. По правилам игрок не может до лета выступать за другую команду, так как по ходу сезона он уже дважды менял команду и был заявлен за три клуба.

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