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    Серия поражений «Салавата Юлаева» продлилась до 9 матчей

    Теги Салават Юлаев КХЛ

    «Салават Юлаев» проиграл ЦСКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Таким образом, серия поражений уфимцев продлилась до 9 игр. Последней победы клуб из Уфы добился 10 января, обыграв «Спартак».

    После 58 игр с 82 очками команда тренера Игоря Захаркина занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

    Добавим, что «Салават Юлаев» в этом сезоне пропустил 171 шайбу. Больше пропущено голов в КХЛ только у «Кузни»

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