Серия поражений «Салавата Юлаева» продлилась до 9 матчей

«Салават Юлаев» проиграл ЦСКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, серия поражений уфимцев продлилась до 9 игр. Последней победы клуб из Уфы добился 10 января, обыграв «Спартак».

После 58 игр с 82 очками команда тренера Игоря Захаркина занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

Добавим, что «Салават Юлаев» в этом сезоне пропустил 171 шайбу. Больше пропущено голов в КХЛ только у «Кузни»