Серия поражений «Салавата Юлаева» продлилась до 9 матчей
«Салават Юлаев» проиграл ЦСКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, серия поражений уфимцев продлилась до 9 игр. Последней победы клуб из Уфы добился 10 января, обыграв «Спартак».
После 58 игр с 82 очками команда тренера Игоря Захаркина занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.
Добавим, что «Салават Юлаев» в этом сезоне пропустил 171 шайбу. Больше пропущено голов в КХЛ только у «Кузни»
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