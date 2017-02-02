«Зенит» подписал Ивановича, состав биатлонной сборной на ЧМ, победа Радионовой и другие новости дня

Утренний дайджест – с главными новостями дня.

1. «Зенит» объявил о переходе Бранислава Ивановича. Контракт на 2,5 год с возможностью продлить еще на сезон.

2. Логинов, Малышко, Слепцова и Старых вошли в состав сборной России по биатлону на чемпионат мира. Турнир пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.

3. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм», а «Манчестер Юнайтед» не смог пробить вратаря «Халла» Элдина Якуповича, который божил.

4. «Салават Юлаев» потерпел 8-е поражение подряд и другие результаты игрового дня КХЛ.

5. «Атлетико» уступил «Барселоне» в первом полуфинальном матче Кубка Испании., а гол Тотти с пенальти принес «Роме» победу над «Чезеной» в 1/4 финала Кубка Италии.

6. Елена Радионова выиграла короткую программу на Зимней Универсиаде. Туктамышева – 2-я, Леонова – 6-я.

7. «Сент-Луис» уволил Кена Хичкока. Хичкок работал с клубом 6 лет.

8. Вскрытие пробы «Б» боксера Александра Поветкина снова перенесено. Вас тоже терзают смутные сомненья?

9. Сборная России по хоккею с мячом проиграла Швеции (6:10) в 3-м туре чемпионата мира. В 1/4 финала наша команда встретится с белорусами.

10. «Зенит» сыграл вничью с норвежским «Оддом» в товарищеском матче. Единственный гол забил Жулиано.

11. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал первой звездой января в НХЛ. Россиянин набрал 20 (7+13) очков в 15 матчах.

12. Винс Картер стал 5-м игроком, который реализовал 2 тысячи 3-очковых. А результаты игрового дня – здесь.

13. «Бетис» вернул Романа Зозулю из-за протестов ультрас «Райо Вальекано». Теперь полгода без футбола.

14. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 550-й гол в лиге и по шайбам в большинстве (205) обошел Уэйна Гретцки. У форварда Евгения Кузнецова 11-й гол в сезоне.

Цитата дня. «Кто хочет смотреть спорт постоянно, делает это на специализированных каналах». Продюсер Первого канала – о спортивных трансляциях.