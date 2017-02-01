Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Кузнецов признан первой звездой января

    Теги рейтинги Бостон Вашингтон Сан-Хосе Брент Бернс НХЛ Евгений Кузнецов Брэд Маршанд

    НХЛ определила лучших хоккеистов по итогам января.

    Первый звездой признан форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, набравший 20 (7+13) очков в 15 играх. Россиянин набирал хотя бы один балл за результативность в 11 матчах из 15.

    Второй звездой стал нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, который отметился 20 (11+9) баллами в 14 матчах.

    Третьей звездой назван защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс, на счету которого 18 (6+12) очков в 14 играх.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться