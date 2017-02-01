НХЛ определила лучших хоккеистов по итогам января.

Первый звездой признан форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, набравший 20 (7+13) очков в 15 играх. Россиянин набирал хотя бы один балл за результативность в 11 матчах из 15.

Второй звездой стал нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, который отметился 20 (11+9) баллами в 14 матчах.

Третьей звездой назван защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс, на счету которого 18 (6+12) очков в 14 играх.