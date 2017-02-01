Логинов, Малышко, Слепцова и Старых вошли в состав сборной России на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды, которая выступит на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.
Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.
Напомним, что чемпионат мира в Австрии пройдет с 9 по 19 февраля.
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