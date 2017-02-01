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    Логинов, Малышко, Слепцова и Старых вошли в состав сборной России на чемпионат мира

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен Антон Шипулин Екатерина Глазырина Алексей Волков Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Дарья Виролайнен Максим Цветков Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова ЧМ-2017 Ирина Старых Матвей Елисеев

    Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды, которая выступит на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

    Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

    Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

    Напомним, что чемпионат мира в Австрии пройдет с 9 по 19 февраля.

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