Товарищеский матч. «Зенит» встречается с «Оддом», тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Марибором»
Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.
Товарищеские матчи
Арсенал Тула Россия – Марибор Словения – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Денисов (3), 1:1 – Пихлер (43).
АРСЕНАЛ: Габулов, Вергара, Беляев, Денисов, Григалава, Комбаров, Стеклов, Берхамов (к), Горбатенко, Шевченко, Власов.
МАРИБОР: Ханданович, Шулер, Пихлер, Таварес, Новакович, Вршич, Кабха, Вилер, Палчич, Дифенди, Бохар.
Зенит Россия – Одд Норвегия – 1:1 (1:1, перерыв)
Гол: 0:1 - (4), 1:1 – Жулиано (33).
ЗЕНИТ: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Цаллагов, Могилевец, Жулиано, Молло, Джорджевич, Дзюба.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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