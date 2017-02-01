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    Товарищеский матч. «Зенит» встречается с «Оддом», тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Марибором»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Норвегия Одд высшая лига Словения Марибор товарищеские матчи (клубы) результаты Арсенал Тула

    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

    Товарищеские матчи

    Арсенал Тула Россия – Марибор Словения – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Денисов (3), 1:1 – Пихлер (43).

    АРСЕНАЛ: Габулов, Вергара, Беляев, Денисов, Григалава, Комбаров, Стеклов, Берхамов (к), Горбатенко, Шевченко, Власов.

    МАРИБОР: Ханданович, Шулер, Пихлер, Таварес, Новакович, Вршич, Кабха, Вилер, Палчич, Дифенди, Бохар.

    Зенит Россия – Одд Норвегия – 1:1 (1:1, перерыв)

    Гол: 0:1 - (4), 1:1 – Жулиано (33).

    ЗЕНИТ: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Цаллагов, Могилевец, Жулиано, Молло, Джорджевич, Дзюба.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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