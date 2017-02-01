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    Зимняя Универсиада. Туктамышева, Радионова и Леонова выступят с короткими программами

    Теги сборная России результаты Универсиада Алена Леонова Елизавета Туктамышева сборная Японии сборная Италии женское катание Елена Радионова Рин Нитая Роберта Родегейро Даша Грм Марико Кихара

    Сегодня на Универсиаде в Алма-Ате женщины выступят с короткими программами. Россию на соревнованиях представят Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Алена Леонова.

    Зимняя Универсиада-2017

    Алма-Ата, Казахстан

    Женщины

    1-2 февраля

    Начало короткой программы – 11.30 по московскому времени (1 февраля), начало произвольной программы – 14.00 по московскому времени (2 февраля).

    Фавориты: Даша Грм (Словения, 8-й стартовый номер), Марико Кихара (Япония, 13-й), Рин Нитая (Япония, 24-й), Роберта Родегейро (Италия, 26-й).

    Сборная России: Алена Леонова (Россия, 3-й), Елизавета Туктамышева (Россия, 17-й), Елена Радионова (Россия, 21-й).

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