Сегодня на Универсиаде в Алма-Ате женщины выступят с короткими программами. Россию на соревнованиях представят Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Алена Леонова.

Зимняя Универсиада-2017

Алма-Ата, Казахстан

Женщины

1-2 февраля

Начало короткой программы – 11.30 по московскому времени (1 февраля), начало произвольной программы – 14.00 по московскому времени (2 февраля).

Фавориты: Даша Грм (Словения, 8-й стартовый номер), Марико Кихара (Япония, 13-й), Рин Нитая (Япония, 24-й), Роберта Родегейро (Италия, 26-й).

Сборная России: Алена Леонова (Россия, 3-й), Елизавета Туктамышева (Россия, 17-й), Елена Радионова (Россия, 21-й).