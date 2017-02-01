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    НХЛ. «Сент-Луис» отправил в отставку Хичкока

    Теги Сент-Луис Кен Хичкок Даг Армстронг НХЛ отставки Майк Йео

    «Сент-Луис» объявил об отставке главного тренера Кена Хичкока, сообщает официальный сайт клуба.

    «Блюз» возглавит Майк Йео. Ожидалось, что он вступит в должность тренера команды в следующем сезоне. Летом «Сент-Луис» продлил контракт с Хичкоком на один год.

    На данный момент «Сент-Луис» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 50 матчей. В последних шести играх «Блюз» потерпели 5 поражений.

    Хичкок работал с «Сент-Луисом» на протяжении шести лет. Он возглавил клуб 8 ноября 2011 года.

    Ранее Хичкок говорил, что этот сезон станет последним в его тренерской карьере.

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