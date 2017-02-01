КХЛ. «Барыс» примет «Йокерит», «Салават Юлаев» против СКА и другие матчи
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 1 февраля, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 1 февраля, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 1 февраля, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 1 февраля, 17.00, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 1 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 1 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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