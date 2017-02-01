Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    КХЛ. «Барыс» примет «Йокерит», «Салават Юлаев» против СКА и другие матчи

    Теги Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Северсталь СКА Трактор Автомобилист Торпедо результаты Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Рига Югра Сочи

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Барыс – Йокерит
    Дата проведения
    1 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео
    Салават Юлаев – СКА
    Дата проведения
    1 февраля, 17.00, «Уфа-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Трактор – ЦСКА
    Дата проведения
    1 февраля, 17.00, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    Автомобилист – Динамо Минск
    Дата проведения
    1 февраля, 17.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео
    Югра – Динамо Рига
    Дата проведения
    1 февраля, 17.00, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео
    Металлург Мг – Северсталь
    Дата проведения
    1 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – Сочи
    Дата проведения
    1 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться