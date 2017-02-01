«Салават Юлаев» потерпел 8-е поражение подряд
«Салават Юлаев» уступил СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Для уфимцев это поражение стало восьмым подряд. Последней победы клуб из Уфы добился 10 января, обыграв «Спартак».
После 57 игр команда тренера Игоря Захаркина занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с ЦСКА.
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