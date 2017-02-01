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    «Салават Юлаев» потерпел 8-е поражение подряд

    Теги Салават Юлаев КХЛ

    «Салават Юлаев» уступил СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Для уфимцев это поражение стало восьмым подряд. Последней победы клуб из Уфы добился 10 января, обыграв «Спартак».

    После 57 игр команда тренера Игоря Захаркина занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.

    В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с ЦСКА.

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