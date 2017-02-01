«Бетис» вернул Зозулю из-за протестов ультрас «Райо Вальекано»

Спортивный директор Мигель Торречилья заявил, что клуб вернул форварда Романа Зозулю из аренды в из-за протестов фанатов.

«Мы слышали новости, что у него проблемы с радикальными группами, мы переговорили с «Райо» и пришли к согласию, что для пользы игрока, который является нашим активом, лучше вернуться в Севилью», – сказал Торречилья.

При этом Зозуля не сможет до лета играть ни за , ни за любой другой клуб, потому что уже дважды менял команду. По ходу сезона он был заявлен за «Днепр», «Бетис» и .

Ранее фанаты «Райо Вальекано» высказались против трансфера Зозули из-за его политических взглядов. На сегодняшней тренировке клуба они вывесили баннер с надписью «Вальекас – не место для нацистов».

В конце тренировки Зозуля со своим представителем прибыл в офис «Райо Вальекано», где был встречен протестами. Поведение фанатов вынудило руководство клуба вызвать несколько отрядов полиции для подавления беспорядков. Игрок покинул офис через заднюю дверь.

Роман Зозуля: «Я не связан с неонацисткими организациями»