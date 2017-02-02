Сегодня, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 12 матчей. «Бостон» на своей площадке взял верх над «Торонто», «Тандер» дома уступили «Чикаго».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НБА

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