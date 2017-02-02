НБА. «Бостон» победил «Торонто», «Оклахома-Сити» уступил «Чикаго» и другие результаты
Сегодня, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 12 матчей. «Бостон» на своей площадке взял верх над «Торонто», «Тандер» дома уступили «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Ибака (20 + 9 подборов), Вучевич (15 + 15 подборов), Фурнье (12), Пэйтон (11), Гордон (7) – старт; Огастин (10), Грин (6), Уотсон (5), Бийомбо (2).
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Джеймс (27 + 8 подборов + 12 передач), Томпсон (18 + 14 подборов), Фрай (18), Ирвинг (14 + 14 передач), Шамперт (9 + 7 подборов) – старт; Корвер (20), Фелдер (9), Макрэй (4), Джефферсон (4), Джонс (2), Лиггинс (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Томас (44 + 7 передач), Краудер (14 + 8 подборов), Хорфорд (11 + 6 передач), Браун (8), Джонсон (5) – старт; Смарт (10), Жеребко (6), Розир (5 + 7 подборов), Зеллер (4), Грин (2).
- Торонто
- Лаури (32), Пауэлл (12), Паттерсон (10), Кэрролл (6), Валанчюнас (3) – старт; Саллинджер (13), Ногейра (10 + 4 блок-шота), Джозеф (8), Росс (6), Пелтль (4).
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Холлис-Джефферсон (16 + 8 подборов), Богданович (15 + 7 подборов), Лопес (10), Уайтхэд (4), Фой (4) – старт; Букер (12 + 8 подборов), ЛеВерт (10), Хэмилтон (9), Килпатрик (4), Динуидди (3), Харрис (3).
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Драгич (27), Уэйтерс (20 + 7 подборов), Уайтсайд (18 + 18 подборов), Бэббит (8), Макгрудер (2) – старт; Дж. Джонсон (16), Джонсон (11), Эллингтон (7), Рид (7), Уайт (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
- Колдуэлл-Поуп (38), Драммонд (17), М-с Моррис (7), Джексон (6), Луэр (2) – старт; Харрис (19 + 8 подборов), Смит (15 + 7 передач), Бэйнс (8 + 7 подборов), Джонсон (4 + 6 передач), Буллок (2).
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Сет Карри (22 + 6 передач), Барнс (15 + 7 подборов), Феррелл (11), Мэттьюз (9), Новицки (8) – старт; Межри (16 + 17 подборов), Харрис (14), Андерсон (7), Пауэлл (6), Финни-Смит (5), Бруссино (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Галлинари (14), Харрис (12), Фарид (11 + 11 подборов), Нуркич (4), Нельсон (0) – старт; Мудиай (14 + 7 передач), Артур (14), Мюррэй (9), Эрнангомес (8), Бизли (7), Чендлер (4), О’Брайант (2), Миллер (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Хэйворд (27), Гобер (26 + 15 подборов), Джордж Хилл (7), Худ (3), Диао (2) – старт; Джонсон (14), Лайлс (7), Беркс (6), Уити (6), Экзам (3), Инглс (3).
- Милуоки
- Паркер (17 + 7 подборов), Мэйкер (12), Адетокумбо (9), Снелл (6 + 7 подборов), Деллаведова (5 + 7 передач) – старт; Монро (13), Брогдон (10), Бизли (8), Телетович (6), Терри (2).
- Дата проведения
- 2 февраля, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
- Бледсоу (41 + 8 передач + 6 потерь), Букер (20 + 6 передач), Чендлер (11), Крисс (9), Уоррен (8) – старт; Такер (10 + 14 подборов), Барбоза (9), Бендер (5), Лень (1), Найт (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 05.30, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (28 + 8 передач), Оладипо (12), Адамс (8), Роберсон (5), Сабонис (2) – старт; Грант (15), Пэйн (7), Морроу (7), Хьюстис (7), Кристон (5), Ловернь (4), Синглер (0), Коллисон (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Карри (39 + 8 передач), Томпсон (29 + 8 передач), Дюрэнт (18 + 8 подборов + 8 передач), МакГи (9 + 4 блок-шота), Грин (8 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Игудала (6), Маккоу (5), Джонс (4), Кларк (2), МакАду (2), Луни (2), Варежао (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.