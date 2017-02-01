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    Вскрытие пробы «Б» Поветкина снова перенесено по инициативе его команды

    Теги Александр Поветкин допинг

    Проба «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина не будет вскрыта сегодня в США, как планировалось ранее. Процедура снова перенесена по инициативе команды российского боксера, сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией. Новая дата вскрытия не называется.

    Поединок Поветкина с американцем Бремейном Стиверном, запланированный на 17 декабря в Екатеринбурге, не состоялся из-за допинг-пробы россиянина, которая дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. 

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