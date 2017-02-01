Вскрытие пробы «Б» Поветкина снова перенесено по инициативе его команды

Проба «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина не будет вскрыта сегодня в США, как планировалось ранее. Процедура снова перенесена по инициативе команды российского боксера, сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией. Новая дата вскрытия не называется.

Поединок Поветкина с американцем Бремейном Стиверном, запланированный на 17 декабря в Екатеринбурге, не состоялся из-за допинг-пробы россиянина, которая дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.