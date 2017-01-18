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    Китай хочет нанять норвежских тренеров по лыжам и биатлону для подготовки к Пекину-2022

    Теги сборная Китая жен Пекин-2022 сборная Китая

    Сборная Китая хочет нанять норвежских тренеров по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью для подготовки спортсменов к Пекину-2022.

    «Китай ищет тренеров, которые будут готовить команды к Пекину-2022.

    Это хорошо оплачиваемая работа, для которой необходимо желание и возможность жить несколько лет в Китае», – говорится в сообщении Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

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