Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» против «Сельты», «Алькоркон» принимает «Алавес»
Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Кубка Испании. Мадридский «Реал» сыграет с «Сельтой», «Реал Сосьедад» примет «Барселону».
Кубок Испании
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 18 января, 21.15, «Санто Доминго»
- Дата проведения
- 18 января, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 19 января, 21.15, «Висенте Кальдерон»
- Дата проведения
- 19 января, 23.15, «Аноэта»
Примечание: время начала матчей – московское.
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