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    Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» против «Сельты», «Алькоркон» принимает «Алавес»

    Теги Барселона Реал Мадрид Сельта Атлетико Реал Сосьедад Кубок Испании результаты Алавес Эйбар Алькоркон

    Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Кубка Испании. Мадридский «Реал» сыграет с «Сельтой», «Реал Сосьедад» примет «Барселону».

    Кубок Испании

    1/4 финала

    Первые матчи

    Алькоркон – Алавес
    Дата проведения
    18 января, 21.15, «Санто Доминго»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Мадрид – Сельта
    Дата проведения
    18 января, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетико – Эйбар
    Дата проведения
    19 января, 21.15, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Сосьедад – Барселона
    Дата проведения
    19 января, 23.15, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

    Примечание: время начала матчей – московское.

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