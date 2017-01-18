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    The Daily Mail: чистый убыток «Манчестер Сити» на трансферах за последние 5 лет – 402,5 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал трансферы Тоттенхэм

    The Daily Mail проанализировала действия на трансферном рынке со стороны ведущих клубов английской премьер-лиги.

    Газета рассмотрела статью расходов и доходов при осуществлении трансферных сделок за последние 5 лет.

    «Манчестер Сити» потратил больше всех клубов в премьер-лиге на игроков, заплатив за них 565,65 млн фунтов в последние 5 сезонов. Продали же «горожане» игроков на 163,1 млн фунтов за тот же период. Таким образом чистый убыток «Сити» от купли-продажи игроков равен 402,55 млн фунтов.

    «Манчестер Юнайтед» за тот же период потратил на покупку игроков 528,8 млн фунтов, а продал на 160,15 млн фунтов. Чистый убыток «красных дьяволов» от от купли-продажи игроков равен 368,65 млн фунтов.

    Лондонский «Арсенал» за последние 5 лет обновил состав на сумму в 298,34 млн фунтов, а продал игроков на 92,45 млн фунтов. Чистый убыток «канониров» от купли-продажи игроков равен 205,89 млн фунтов.

    «Челси» потратил на покупку игроков 507,45 млн фунтов, а продал на 315,15 млн фунтов. Чистый убыток «синих» от купли-продажи игроков равен 192,3 млн фунтов.

    «Ливерпуль» приобрел игроков на 365,6 млн фунтов, а продал на 244,08 млн фунтов. Чистый убыток мерсисайдев от купли-продажи игроков равен 121,52 млн фунтов.

    «Тоттенхэм» потратил на приобретение игроков 315,45 млн фунтов, а продал на 314,45 млн фунтов. Таким образом чистый убыток «шпор» от купли-продажи игроков равен 1 млн фунтов.

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