Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вик Уайлд: «Удивлен такому вниманию к футболу в России. Лучше помогать тем видам спорта, в которых что-то получается»

    Теги Премьер-лига Россия сборная России сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд

    Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд удивлен, что в России уделяют так много внимания футболу.

    Уайлд, имеющий американское происхождение, является единственным представителем России, который завоевал золото в сноуборде на Олимпийских играх в Сочи-2014.

    «Россия может уделять больше внимания сноуборду. Удивлен, почему такое внимание к футболу в вашей стране. Лучше стоит помогать тем видам, в которых что-то получается», — сказал Уайлд.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться