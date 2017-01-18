Один из лучших игроков Африки-2008 Мухамед Абутрика обвинен в финансировании терроризма

Правительство Египта внесло экс-нападающего сборной страны Мухамеда Абутрика в список террористов за его связь с религиозно-политической организацией «Братья-мусульмане».

Абутрика обвиняется в финансировании организации, которую руководство Египта признало террористической. В 2012 году, являясь игроком сборной Египта, он публично поддержал кандидата в президенты Мухаммеда Мурси, представлявшего «Братьев-мусульман».

В 2013 году Мурси был свергнут с поста президента Египта во время военного переворота. В том же году Абутрика завершил профессиональную карьеру.

Адвокат Абутрики заявил, что его клиент пока не получил официального обвинения, однако готов подать апелляцию.

В 2008 году во время выбора лучшего игрока Африки Мухамед Абутрика занял второе место в общем голосовании, уступив тоголезцу Эммануэлю Адебайору. 4 раза его признавали лучшим африканским игроком, играющим на континенте (2006, 2008, 2012, 2013).