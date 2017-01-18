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    Логинов, Волков, Старых, Виролайнен, Слепцова примут участие в чемпионате Европы

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен чемпионат Европы Александр Касперович Ольга Якушова (Галич) Алексей Волков Алексей Слепов Александр Логинов Дарья Виролайнен Ирина Старых Тимур Махамбетов Петр Пащенко Анна Никулина Александр Поварницын Светлана Миронова Юрий Шопин

    Назван состав сборной России, которая примет участие в чемпионате Европы в польском Душниках-Здруй 25-29 января.

    Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.

    Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Волков.

    «Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU. Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу», – сказал главный тренер сборной России Александр Касперович.

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