Логинов, Волков, Старых, Виролайнен, Слепцова примут участие в чемпионате Европы

Назван состав сборной России, которая примет участие в чемпионате Европы в польском Душниках-Здруй 25-29 января.

Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.

Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Волков.

«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU. Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу», – сказал главный тренер сборной России Александр Касперович.