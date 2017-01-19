НБА. Регулярный чемпионат. 40 очков Дюрэнта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахома-Сити» и другие результаты
В среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта крупно обыграл «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука. «Хьюстон» выиграл у «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (26 + 9 подборов), Ильясова (18), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (10 + 5 потерь), Стаускас (0) – старт; Хендерсон (9), Шарич (8 + 9 подборов), Ноэл (5), Родригес (4 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (4).
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Уолл (25 + 13 передач), Портер (25 + 7 подборов), М-ф Моррис (17 + 12 подборов), Бил (12), Гортат (7 + 11 подборов) – старт; Смит (8), Берк (5), Убре (3), Саторански (2).
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Уокер (23), Батюм (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Кидд-Гилкрист (9), Марв. Уильямс (8 + 9 подборов), Зеллер (6 + 10 подборов) – старт; Хибберт (16), Белинелли (13), Камински (11), Сешнс (4), Робертс (0), Грэм (0).
- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Томас (39), Краудер (21), Джонсон (10 + 7 подборов), Хорфорд (5 + 7 подборов + 10 передач), Смарт (4) – старт; Браун (12), Розир (5), Олиник (4), Жеребко (4), Мики (2), Грин (0).
- Нью-Йорк
- Роуз (30 + 10 подборов), Кузминскас (17), Энтони (13), О’Куинн (2), Бэйкер (0) – старт; Эрнангомес (17 + 11 подборов), Холидэй (13), Дженнингс (11), Ли (9 + 8 подборов + 7 передач), Пламли (5 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Дэвис (21 + 14 подборов), Холидэй (14 + 5 перехватов), Каннингем (14), Хилд (10), Хилл (5) – старт; Гэллоуэй (18), Эванс (18), Мур (9), Джонс (7), Мотеюнас (2), Фрэйзер (0).
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (38 + 8 передач), Беверли (12 + 9 подборов), Харрелл (12 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Ариза (5), Брюэр (2) – старт; Гордон (25), Деккер (5), Капела (5), Нене (5), Макдэниэлс (2), Браун (0), Эннис (0).
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
- Джексон (26), Харрис (19), Буллок (15), М-с Моррис (14 + 10 подборов + 7 передач), Драммонд (13 + 17 подборов) – старт; Бэйнс (12), Джонсон (7), Смит (6), Хиллиард (2), Элленсон (2), Марьянович (2).
- Дата проведения
- 19 января, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Дюрэнт (40 + 12 подборов), Карри (24 + 8 передач), Томпсон (14), Грин (12 + 11 подборов), Пачулия (5) – старт; Ливингстон (8), Уэст (8), Игудала (6), Маккоу (2), МакГи (2), Кларк (0), Луни (0), Варежао (0).
- Дата проведения
- 19 января, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Казинс (25 + 12 подборов + 10 передач + 9 потерь), Гэй (21), Коллисон (11 + 9 передач), Аффлало (11), Куфос (11) – старт; Темпл (9), Барнс (7), Толливер (5), Маклемор (0), Коули-Стайн (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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