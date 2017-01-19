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    НБА. Регулярный чемпионат. 40 очков Дюрэнта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахома-Сити» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Мемфис Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Портленд Сакраменто НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    В среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта крупно обыграл «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука. «Хьюстон» выиграл у «Милуоки».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Торонто 94:89 (25:21, 21:23, 22:21, 26:24)
    Дата проведения
    19 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Эмбиид (26 + 9 подборов), Ильясова (18), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (10 + 5 потерь), Стаускас (0) – старт; Хендерсон (9), Шарич (8 + 9 подборов), Ноэл (5), Родригес (4 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (4).
    Торонто
    ДеРозан (25 + 6 передач), Лаури (24 + 5 перехватов + 5 потерь), Валанчюнас (10 + 16 подборов), Сиакам (2), Кэрролл (0) – старт; Росс (8), Саллинджер (8), Джозеф (5), Пауэлл (5), ВанВлит (2), Пелтль (0).

     

    Вашингтон – Мемфис 104:101 (30:24, 36:27, 17:26, 21:24)
    Дата проведения
    19 января, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Уолл (25 + 13 передач), Портер (25 + 7 подборов), М-ф Моррис (17 + 12 подборов), Бил (12), Гортат (7 + 11 подборов) – старт; Смит (8), Берк (5), Убре (3), Саторански (2).
    Мемфис
    Марк Газоль (28 + 7 передач), Конли (20 + 6 передач + 5 потерь), Грин (15 + 13 подборов), Аллен (6 + 7 подборов), Парсонс (6) – старт; Картер (12), Эннис (8), Рэндолф (6 + 9 подборов), Харрисон (0).

     

    Шарлотт – Портленд 107:85 (23:26, 31:20, 25:26, 28:13)
    Дата проведения
    19 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Уокер (23), Батюм (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Кидд-Гилкрист (9), Марв. Уильямс (8 + 9 подборов), Зеллер (6 + 10 подборов) – старт; Хибберт (16), Белинелли (13), Камински (11), Сешнс (4), Робертс (0), Грэм (0).
    Портленд
    Лиллард (21 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (18), Харклесс (9), Пламли (8 + 10 подборов), Амину (7 + 7 подборов) – старт; Тернер (8 + 9 подборов), Крэбб (5), Ленард (5), Вонле (4 + 7 подборов), Напьер (0), Коннотон (0), Лэйман (0).

     

    Бостон – Нью-Йорк 106:117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)
    Дата проведения
    19 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Томас (39), Краудер (21), Джонсон (10 + 7 подборов), Хорфорд (5 + 7 подборов + 10 передач), Смарт (4) – старт; Браун (12), Розир (5), Олиник (4), Жеребко (4), Мики (2), Грин (0).
    Нью-Йорк
    Роуз (30 + 10 подборов), Кузминскас (17), Энтони (13), О’Куинн (2), Бэйкер (0) – старт; Эрнангомес (17 + 11 подборов), Холидэй (13), Дженнингс (11), Ли (9 + 8 подборов + 7 передач), Пламли (5 + 7 подборов).

     

    Новый Орлеан – Орландо 118:98 (32:29, 33:23, 27:21, 26:25)
    Дата проведения
    19 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Дэвис (21 + 14 подборов), Холидэй (14 + 5 перехватов), Каннингем (14), Хилд (10), Хилл (5) – старт; Гэллоуэй (18), Эванс (18), Мур (9), Джонс (7), Мотеюнас (2), Фрэйзер (0).
    Орландо
    Пэйтон (14), Гордон (14 + 8 подборов), Ибака (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Вучевич (10 + 8 подборов), Микс (5) – старт; Грин (13), Огастин (10), Уотсон (9), Хезонья (8), Бийомбо (4 + 7 подборов), Рудеж (0).

     

    Хьюстон – Милуоки 111:92 (22:27, 30:12, 27:26, 32:27)
    Дата проведения
    19 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (38 + 8 передач), Беверли (12 + 9 подборов), Харрелл (12 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Ариза (5), Брюэр (2) – старт; Гордон (25), Деккер (5), Капела (5), Нене (5), Макдэниэлс (2), Браун (0), Эннис (0).
    Милуоки
    Адетокумбо (32 + 11 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 7 подборов), Снелл (8), Брогдон (7 + 8 подборов + 8 передач), Хенсон (4) – старт; Бизли (14 + 8 подборов), Деллаведова (5), Мэйкер (3), Вон (2), Монро (2), Терри (0), Телетович (0), Пламли (0).

     

    Детройт – Атланта 118:95 (42:18, 27:27, 25:23, 24:27)
    Дата проведения
    19 января, 04.00, «The Palace of Auburn Hills»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Джексон (26), Харрис (19), Буллок (15), М-с Моррис (14 + 10 подборов + 7 передач), Драммонд (13 + 17 подборов) – старт; Бэйнс (12), Джонсон (7), Смит (6), Хиллиард (2), Элленсон (2), Марьянович (2).
    Атланта
    Миллсэп (21 + 8 подборов), Шредер (13 + 6 передач), Бэйзмор (10), Ховард (4), Сефолоша (0) – старт; Хамфрис (13), Хардуэй (10), Принс (10), Нил (4), Дилэйни (4), Бембри (4), Данливи (2), Скотт (0).

     

    Голден Стэйт – Оклахома-Сити 121:100 (30:31, 26:25, 37:22, 28:22)
    Дата проведения
    19 января, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Дюрэнт (40 + 12 подборов), Карри (24 + 8 передач), Томпсон (14), Грин (12 + 11 подборов), Пачулия (5) – старт; Ливингстон (8), Уэст (8), Игудала (6), Маккоу (2), МакГи (2), Кларк (0), Луни (0), Варежао (0).
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (27 + 15 подборов + 13 передач + 10 потерь), Оладипо (20), Грант (7), Сабонис (5), Роберсон (3) – старт; Кантер (22 + 9 подборов), Пэйн (9), Синглер (5), Абринес (2), Морроу (0).

     

    Сакраменто – Индиана 100:106 (34:21, 26:20, 19:30, 21:35)
    Дата проведения
    19 января, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Казинс (25 + 12 подборов + 10 передач + 9 потерь), Гэй (21), Коллисон (11 + 9 передач), Аффлало (11), Куфос (11) – старт; Темпл (9), Барнс (7), Толливер (5), Маклемор (0), Коули-Стайн (0).
    Индиана
    Джордж (24), Тиг (22 + 7 подборов + 11 передач), Тернер (16), Янг (8), Робинсон (2) – старт; Джефферсон (20), Майлз (9), Брукс (3), Эллис (2), Серафин (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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