Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что организация не выявила случаев употребления допинга российскими футболистами.

«УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки.

Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.

Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе.

Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», – сказал Чеферин.





