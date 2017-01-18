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    Президент УЕФА: «Результаты тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России»

    Теги УЕФА допинг Александер Чеферин

    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что организация не выявила случаев употребления допинга российскими футболистами.

    «УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки.

    Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.

    Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе.

    Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», – сказал Чеферин.



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