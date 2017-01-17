Australian Open. Второй круг. Кузнецова сыграет с Форлис, Павлюченкова – с Вихлянцевой
Во втором круге Australian Open Анастасия Павлюченкова сыграет с 19-летней Натальей Вихлянцевой, а Светлана Кузнецова – с 17-летней Джейми Фарлис.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
- Дата проведения
- 18 января, 03.30
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- Дата проведения
- 18 января, 05.00
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- Дата проведения
- 18 января, 05.30
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- Дата проведения
- 18 января, 07.30
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- Дата проведения
- 18 января, 05.30
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- Дата проведения
- 18 января, 02.00
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- Дата проведения
- 18 января, 07.30
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- Дата проведения
- 18 января, 10.00
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- Дата проведения
- 18 января, 10.00
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- Дата проведения
- 18 января, 07.00
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- Дата проведения
- 18 января, 02.00
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- Дата проведения
- 18 января, 02.00
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- Дата проведения
- 18 января, 02.00
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- Дата проведения
- 18 января, 02.00
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- Дата проведения
- 18 января, 04.00
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- Дата проведения
- 18 января, 03.30
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 19 января, 02.00
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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- Дата проведения
- 19 января, 02.00
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