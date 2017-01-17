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    Australian Open. Второй круг. Кузнецова сыграет с Форлис, Павлюченкова – с Вихлянцевой

    Теги Australian Open результаты WTA

    Во втором круге Australian Open Анастасия Павлюченкова сыграет с 19-летней Натальей Вихлянцевой, а Светлана Кузнецова – с 17-летней Джейми Фарлис.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    16 – 29 января 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Второй круг

    Анжелик Кербер (Германия) Карина Виттхефт (Германия)
    Дата проведения
    18 января, 03.30
    Онлайн матча

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    Кристина Плишкова (Чехия) Ирина Бегу (Румыния)
    Дата проведения
    18 января, 05.00
    Онлайн матча

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    Шуай Пэн (Китай) Эжени Бушар (Канада)
    Дата проведения
    18 января, 05.30
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Полин Парментье (Франция) Коко Вандевей (США)
    Дата проведения
    18 января, 07.30
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Карла Суарес-Наварро (Испания) Сорана Кырстя (Румыния)
    Дата проведения
    18 января, 05.30
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Элисон Риск (США) Чжан Шуай (Китай)
    Дата проведения
    18 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анастасия Севастова (Латвия) Кристина Кучова (Словакия)
    Дата проведения
    18 января, 07.30
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Саманта Кроуфорд (США) Гарбинье Мугуруса (Испания)
    Дата проведения
    18 января, 10.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Шелби Роджерс (США) Эшли Барти (Австралия)
    Дата проведения
    18 января, 10.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Мона Бартель (Германия) Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
    Дата проведения
    18 января, 07.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Варвара Лепченко (США) Дуань Ин-Ин (Китай)
    Дата проведения
    18 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Стефани Фогель (Швейцария) Винус Уильямс (США)
    Дата проведения
    18 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Элина Свитолина (Украина) Джулия Боусрэп (США)
    Дата проведения
    18 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Наталья Вихлянцева (Россия) Анастасия Павлюченкова (Россия)
    Дата проведения
    18 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Елена Янкович (Сербия) Юлия Гергес (Германия)
    Дата проведения
    18 января, 04.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Джейми Форлис (Австралия) Светлана Кузнецова (Россия)
    Дата проведения
    18 января, 03.30
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролина Плишкова (Чехия) Анна Блинкова (Россия)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Елена Остапенко (Латвия) Юлия Путинцева (Казахстан)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Дарья Гаврилова (Австралия) Ана Конюх (Хорватия)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Данка Ковинич (Черногория) Тимеа Бачински (Швейцария)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Елена Веснина (Россия) Мэнди Минелла (Люксембург)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Дженнифер Брэди (США) Хизер Уотсон (Великобритания)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Ализе Корне (Франция) Мария Саккари (Греция)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) Агнешка Радванска (Польша)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Доминика Цибулкова (Словакия) Су-Вэй Се (Тайвань)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сара Эррани (Италия) Екатерина Макарова (Россия)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролин Возняцки (Дания) Донна Векич (Хорватия)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Наоми Осака (Япония) Йоханна Конта (Великобритания)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Барбора Стрыцова (Чехия) Андреа Петкович (Германия)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Осиан Додин (Франция) Каролин Гарсия (Франция)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Николь Гиббс (США) Ирина Фалкони (США)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Люция Шафаржова (Чехия) Серена Уильямс (США)
    Дата проведения
    19 января, 02.00
    Онлайн матча

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