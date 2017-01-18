НХЛ. «Монреаль» примет «Питтсбург», «Лос-Анджелес» сыграет с «Сан-Хосе» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 5 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «MTS Centre»
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- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «Centre Bell»
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- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 19 января, 05.30, «Rogers Place»
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- Дата проведения
- 19 января, 06.30, «Staples Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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