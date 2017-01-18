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    НХЛ. «Монреаль» примет «Питтсбург», «Лос-Анджелес» сыграет с «Сан-Хосе» и другие матчи

    Теги результаты Питтсбург Монреаль Бостон Флорида Детройт Эдмонтон Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Виннипег

    В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 5 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Виннипег – Аризона
    Дата проведения
    19 января, 03.30, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео

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    Монреаль – Питтсбург
    Дата проведения
    19 января, 03.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Детройт – Бостон
    Дата проведения
    19 января, 04.00, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Эдмонтон – Флорида
    Дата проведения
    19 января, 05.30, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Лос-Анджелес – Сан-Хосе
    Дата проведения
    19 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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