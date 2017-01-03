Россия – в полуфинале МЧМ, Пеп и Жозе ругают судей и другие важные новости дня
1. Сборная России вышла в полуфинал хоккейного МЧМ – там играть с США. Кирилл Капризов – пока лучший снайпер турнира.
2. В Англии выиграли «Юнайтед» и «Сити», а вот «Ливерпуль» взял всего 1 очко.
3. Малышко и Шопин попали в состав сборной России по биатлону в нарушение критериев отбора СБР.
4. Умер чемпион Европы и бывший игрок «Динамо» Виктор Царев. Ему было 85.
5. Ромуло уезжает назад в Бразилию, сейчас договаривается со «Спартаком» о расторжении.
6. За 4 года в Китае Витцель заработает около 80 млн евро.
7. Хосеп Гвардиола недоволен судейством, его последнее интервью – в стиле Моуринью. Но и сам Жозе хорош.
8. «Сент-Луис» победил «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ. Владимир Тарасенко забросил две шайбы.
9. Александр Бурмистров едет в «Аризону», «Койоты» подобрали россиянина на драфте отказов НХЛ.
10. В НБА «Кливленд» обыграл «Новый Орлеан», «Хьюстон» победил «Вашингтон». Другие результаты – здесь.
11. Ронда Раузи думает о будущем.
Цитата дня: «Было ошибкой не отстранять Россию от участия в Рио-2016». Член МОК считает, что был слишком наивен.
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