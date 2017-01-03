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    Россия – в полуфинале МЧМ, Пеп и Жозе ругают судей и другие важные новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. Сборная России вышла в полуфинал хоккейного МЧМ – там играть с США. Кирилл Капризов – пока лучший снайпер турнира.

    2. В Англии выиграли «Юнайтед» и «Сити», а вот «Ливерпуль» взял всего 1 очко.

    3. Малышко и Шопин попали в состав сборной России по биатлону в нарушение критериев отбора СБР.

    4. Умер чемпион Европы и бывший игрок «Динамо» Виктор Царев. Ему было 85.

    5. Ромуло уезжает назад в Бразилию, сейчас договаривается со «Спартаком» о расторжении.

    6. За 4 года в Китае Витцель заработает около 80 млн евро.

    7. Хосеп Гвардиола недоволен судейством, его последнее интервью – в стиле Моуринью. Но и сам Жозе хорош.

    8. «Сент-Луис» победил «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ. Владимир Тарасенко забросил две шайбы.

    9. Александр Бурмистров едет в «Аризону», «Койоты» подобрали россиянина на драфте отказов НХЛ.

    10. В НБА «Кливленд» обыграл «Новый Орлеан», «Хьюстон» победил «Вашингтон». Другие результаты – здесь.

    11. Ронда Раузи думает о будущем.

    Цитата дня: «Было ошибкой не отстранять Россию от участия в Рио-2016». Член МОК считает, что был слишком наивен.

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