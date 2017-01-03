Россия – в полуфинале МЧМ, Пеп и Жозе ругают судей и другие важные новости дня

1. Сборная России вышла в полуфинал хоккейного МЧМ – там играть с США. Кирилл Капризов – пока лучший снайпер турнира.

2. В Англии выиграли «Юнайтед» и «Сити», а вот «Ливерпуль» взял всего 1 очко.

3. Малышко и Шопин попали в состав сборной России по биатлону в нарушение критериев отбора СБР.

4. Умер чемпион Европы и бывший игрок «Динамо» Виктор Царев. Ему было 85.

5. Ромуло уезжает назад в Бразилию, сейчас договаривается со «Спартаком» о расторжении.

6. За 4 года в Китае Витцель заработает около 80 млн евро.

7. Хосеп Гвардиола недоволен судейством, его последнее интервью – в стиле Моуринью. Но и сам Жозе хорош.

8. «Сент-Луис» победил «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ. Владимир Тарасенко забросил две шайбы.

9. Александр Бурмистров едет в «Аризону», «Койоты» подобрали россиянина на драфте отказов НХЛ.

10. В НБА «Кливленд» обыграл «Новый Орлеан», «Хьюстон» победил «Вашингтон». Другие результаты – здесь.

11. Ронда Раузи думает о будущем.

Цитата дня: «Было ошибкой не отстранять Россию от участия в Рио-2016». Член МОК считает, что был слишком наивен.