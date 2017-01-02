Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг заявил, что считает решение допустить российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх-2018 в Рио-де-Жанейро было ошибочным.

«Можно сказать, что МОК еще никогда не стоял перед такими сложными вызовами. Это касается многих аспектов, самый важный из которых – антидопинговая работа. Речь идет об организационных вопросах и тем, как мы будем решать вопросы по России в будущем.

– Задним числом: было ошибкой не отстранять Россию от участия в Рио-2016?

– Да. Я считаю, что мы были наивными. Включая меня самого, поскольку я голосовал за то решение МОК, которое было принято. Поэтому я считаю, что мы должны быть жестче в следующий раз. Я уже веду об этом дискуссию, потому что другие члены МОК придерживаются иного мнения.

– Если бы у вас была возможность, что бы вы изменили в МОК?

– Проще всего сказать, что я использовал бы больше средств на антидопинговую работу и сделал бы WADA более независимым, чем сегодня. Возможно, что-то изменил бы в организационной структуре.

Мне кажется, что у нас есть президент, Томас Бах, который, как правило, принимает правильные решения. Сейчас нужно привлечь к этому все правление. Думаю, что в будущем будет больше чрезвычайных сессий.

– Баха критиковали за то, что он друг и марионетка Путина и России...

– Я знаю и его, и Путина достаточно хорошо, чтобы не верить в это. Томас Бах – независимый лидер, который следует тем убеждениям, которые считает правильными. Я слышал критику, но чувствую себя уверенным в том, что это неправда», – отметил Хайберг.