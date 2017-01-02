Ромуло ведет переговоры со «Спартаком» о расторжении контракта
Полузащитник «Спартака» Ромуло согласовал детали контракта с «Фламенго» и вернулся в Москву.
26-летний хавбек летом станет свободным агентом, но уже сейчас хочет уехать играть в Бразилию.
Ромуло ведет переговоры со «Спартаком» о досрочном расторжении контракта и готов отказаться от полагающихся ему денег в российском клубе.
Сообщалось, что «Спартак» не хочет отпускать игрока бесплатно.
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