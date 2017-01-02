Ромуло ведет переговоры со «Спартаком» о расторжении контракта

Полузащитник Ромуло согласовал детали контракта с «Фламенго» и вернулся в Москву.

26-летний хавбек летом станет свободным агентом, но уже сейчас хочет уехать играть в Бразилию.

ведет переговоры со о досрочном расторжении контракта и готов отказаться от полагающихся ему денег в российском клубе.

Сообщалось, что не хочет отпускать игрока бесплатно.

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