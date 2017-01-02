Витцель за 4 года в Китае может заработать около 80 млн евро
Стали известны некоторые финансовые детали перехода полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
По данным Tuttomercatoweb, 27-летний хавбек подпишет с китайской командой контракт на четыре года.
Бельгиец будет получать 15,5 миллионов евро в год без учета бонусов. Бонусы за 4-летний срок могут составить от 13 до 15 миллионов.
Таким образом, Витцель за четыре года в Китае может заработать около 80 миллионов евро.
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