НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» – «Новый Орлеан», «Хьюстон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата НБА действующий чемпион «Кливленд» примет одержавший четыре победы подряд «Новый Орлеан». «Хьюстон» Джеймса Хардена сыграет с шестой командой Востока «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 3 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 3 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 3 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 3 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 3 января, 06.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 3 января, 06.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 4 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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