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    НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» – «Новый Орлеан», «Хьюстон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Милуоки Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Финикс НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити

    В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата НБА действующий чемпион «Кливленд» примет одержавший четыре победы подряд «Новый Орлеан». «Хьюстон» Джеймса Хардена сыграет с шестой командой Востока «Вашингтоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Новый Орлеан
    Дата проведения
    3 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Юта
    Дата проведения
    3 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Орландо
    Дата проведения
    3 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Шарлотт
    Дата проведения
    3 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Вашингтон
    Дата проведения
    3 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Финикс
    Дата проведения
    3 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Денвер
    Дата проведения
    3 января, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Миннесота
    Дата проведения
    4 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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