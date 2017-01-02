В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата НБА действующий чемпион «Кливленд» примет одержавший четыре победы подряд «Новый Орлеан». «Хьюстон» Джеймса Хардена сыграет с шестой командой Востока «Вашингтоном».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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