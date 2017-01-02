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    Жозе Моуринью: «Если говорить о судейских решениях, то мы чемпионы по решениям против нас»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Вест Хэм премьер-лига Англия судьи

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча против «Вест Хэма» (2:0).

    «Ховард Нордтвейт отыграл полный матч 48 часов назад, сегодня он противостоял Лингарду и Мхитаряну.

    Рэшфорд – быстрый игрок, он добавил широты нашей атаке. Наш гол был лишь делом времени.

    У меня есть ощущение, что мы можем выиграть и следующий матч. Мы не гонимся за рекордами, мы гонимся за хорошей игрой и тремя очками.

    Понимаем, что «Челси» и «Тоттенхэм» будут терять очки, что случилось с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити» на прошлой неделе.

    Мы показывали хорошую игру, но слишком часто сводили матчи вничью. Теперь у нас 18 очков в 6 матчах, именно это нам и было нужно.

    Удаление усложнило нам жизнь и еще больше усложнило жизнь «Вест Хэму». Нам стало тяжело играть с мыслью, что у нас на одного игрока больше, а сопернику было тяжело физически.

    Я доволен своими решениями по Рэшфорду и Мате. Рэшфорд – настоящий профессионал и зрелый игрок, он игрок «МЮ» с ДНК «МЮ».

    «Вест Хэму» я не сочувствую. Решения арбитра я не пересматривал. Но если говорить о судейских решениях, то мы чемпионы по решениям против нас», – сказал Моуринью.

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