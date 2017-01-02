Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги матча против «Вест Хэма» (2:0).

«Ховард Нордтвейт отыграл полный матч 48 часов назад, сегодня он противостоял Лингарду и .

Рэшфорд – быстрый игрок, он добавил широты нашей атаке. Наш гол был лишь делом времени.

У меня есть ощущение, что мы можем выиграть и следующий матч. Мы не гонимся за рекордами, мы гонимся за хорошей игрой и тремя очками.

Понимаем, что и «Тоттенхэм» будут терять очки, что случилось с или «Манчестер Сити» на прошлой неделе.

Мы показывали хорошую игру, но слишком часто сводили матчи вничью. Теперь у нас 18 очков в 6 матчах, именно это нам и было нужно.

Удаление усложнило нам жизнь и еще больше усложнило жизнь . Нам стало тяжело играть с мыслью, что у нас на одного игрока больше, а сопернику было тяжело физически.

Я доволен своими решениями по и Мате. Рэшфорд – настоящий профессионал и зрелый игрок, он игрок «МЮ» с ДНК «МЮ».

«Вест Хэму» я не сочувствую. Решения арбитра я не пересматривал. Но если говорить о судейских решениях, то мы чемпионы по решениям против нас», – сказал Моуринью.