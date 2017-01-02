Малышко и Шопин выступят в Оберхофе в нарушение критериев отбора СБР

Биатлонисты Юрий Шопин и Дмитрий Малышко включены в состав сборной России на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе вопреки критериям отбора СБР в команду.

Согласно критериям, в состав мужской сборной на январские этапы Кубка мира включаются 4 спортсмена с наибольшим количеством очков в Кубке мира (Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Матвей Елисеев), а также 2 спортсмена, набравшие наибольшее количество очков на 3 этапе Кубка России. Ими стали Александр Логинов (23 очка) и Алексей Слепов (20 очков).

Вместо них в состав вошли Малышко (3-е место на 3-м этапе КР с 17 очками) и Юрий Шопин (на 3-м этапе КР не выступал, занимает 3-е место в тотале Кубка IBU), которые выполнили критерии только для выступления на январских этапах Кубка IBU.

Включение в состав мужской сборной биатлонистов тренерским решением в критериях не предусмотрено.