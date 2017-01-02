Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Малышко и Шопин выступят в Оберхофе в нарушение критериев отбора СБР

    Теги Кубок мира сборная России СБР Кубок IBU Антон Шипулин Кубок России Дмитрий Малышко Алексей Слепов Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Юрий Шопин

    Биатлонисты Юрий Шопин и Дмитрий Малышко включены в состав сборной России на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе вопреки критериям отбора СБР в команду.

    Согласно критериям, в состав мужской сборной на январские этапы Кубка мира включаются 4 спортсмена с наибольшим количеством очков в Кубке мира (Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Матвей Елисеев), а также 2 спортсмена, набравшие наибольшее количество очков на 3 этапе Кубка России. Ими стали Александр Логинов (23 очка) и Алексей Слепов (20 очков).

    Вместо них в состав вошли Малышко (3-е место на 3-м этапе КР с 17 очками) и Юрий Шопин (на 3-м этапе КР не выступал, занимает 3-е место в тотале Кубка IBU), которые выполнили критерии только для выступления на январских этапах Кубка IBU.

    Включение в состав мужской сборной биатлонистов тренерским решением в критериях не предусмотрено. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться