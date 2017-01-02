Скончался чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР Виктор Царев

Бывший защитник и сборной СССР Виктор Царев сегодня, 2 января, скончался в возрасте 85 лет.

В составе «Динамо» Царев четырежды становился чемпионом Советского Союза, а в составе сборной выиграл первый чемпионат Европы в 1960 году.

Царев также был заслуженным тренером РСФСР. Почти всю свою тренерскую карьеру он провел в системе «Динамо», будучи тренером и главной команды, и юношеских.