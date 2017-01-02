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    Скончался чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР Виктор Царев

    Теги Динамо Москва сборная СССР Виктор Царев

    Бывший защитник «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев сегодня, 2 января, скончался в возрасте 85 лет.

    В составе «Динамо» Царев четырежды становился чемпионом Советского Союза, а в составе сборной выиграл первый чемпионат Европы в 1960 году.

    Царев также был заслуженным тренером РСФСР. Почти всю свою тренерскую карьеру он провел в системе «Динамо», будучи тренером и главной команды, и юношеских.

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