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    Ронда Раузи: «Мне нужно время, чтобы подумать о будущем»

    Теги UFC Ронда Раузи Аманда Нуньес

    Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи поделилась планами на будущее после поражения от бразильянки Аманды Нуньес на UFC 207.

    «В первую очередь я хочу поблагодарить своих болельщиков, которые остаются со мной не только в минуты триумфа, но и в самые сложные моменты в жизни. Не могу передать словами, как много для меня значит ваша поддержка.

    К сожалению, иногда, даже после тяжелой работы и вопреки непреклонному желанию, наши планы не воплощаются в жизнь. Я горжусь, когда вижу, как значительно шагнул вперед женский дивизион UFC, когда вижу всех женщин, способствовавших этому прогрессу, включая Аманду Нуньес. Мне нужно время, чтобы подумать о будущем. Спасибо вам за веру в меня и понимание», — сказала Раузи.

    Возвращение Ронды Раузи

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