Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи поделилась планами на будущее после поражения от бразильянки Аманды Нуньес на UFC 207.

«В первую очередь я хочу поблагодарить своих болельщиков, которые остаются со мной не только в минуты триумфа, но и в самые сложные моменты в жизни. Не могу передать словами, как много для меня значит ваша поддержка.

К сожалению, иногда, даже после тяжелой работы и вопреки непреклонному желанию, наши планы не воплощаются в жизнь. Я горжусь, когда вижу, как значительно шагнул вперед женский дивизион UFC, когда вижу всех женщин, способствовавших этому прогрессу, включая Аманду Нуньес. Мне нужно время, чтобы подумать о будущем. Спасибо вам за веру в меня и понимание», — сказала Раузи.

Возвращение Ронды Раузи