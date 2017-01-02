НХЛ. «Аризона» забрала Бурмистрова с драфта отказов
Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в «Аризоне».
«Койотис» забрали россиянина с драфта отказов, на которой он был помещен «Виннипегом» вчера.
Контракт Бурмистрова с зарплатой 1,6 млн долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сделал 2 голевые передачи в 24 играх при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 11 минут.
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