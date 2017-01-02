Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в «Аризоне».

«Койотис» забрали россиянина с драфта отказов, на которой он был помещен «Виннипегом» вчера.

Контракт Бурмистрова с зарплатой 1,6 млн долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сделал 2 голевые передачи в 24 играх при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 11 минут.