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    МЧМ-2017. Капризов забросил 7-ю шайбу на турнире, Воробьев сделал 8-ю голевую передачу

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира молодежная сборная Дании Кирилл Капризов Михаил Воробьев

    Молодежная сборная России обыгрывает Данию со счетом 4:0 по ходу третьего периода.

    Капитан команды Кирилл Капризов в конце первого периода игры забросил вторую шайбу российской сборной. В третьем периоде он оформил дубль, забросив 6-ю и 7-ю шайбы на турнире, Капризов возглавил список снайперов МЧМ-2017. Всего в активе форварда 10 (7+3) очков.

    Партнер Капризова по звену Михаил Воробьев в первом периоде матча сделал 2 голевые передачи, таким образом, всего на его счету стало 8-м передач.

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