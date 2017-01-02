Молодежная сборная России обыгрывает Данию со счетом 4:0 по ходу третьего периода.

Капитан команды Кирилл Капризов в конце первого периода игры забросил вторую шайбу российской сборной. В третьем периоде он оформил дубль, забросив 6-ю и 7-ю шайбы на турнире, Капризов возглавил список снайперов МЧМ-2017. Всего в активе форварда 10 (7+3) очков.

Партнер Капризова по звену Михаил Воробьев в первом периоде матча сделал 2 голевые передачи, таким образом, всего на его счету стало 8-м передач.