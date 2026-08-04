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Самсонов о переходе к Соколовской: «Ни разу не пожалел. Сейчас я получаю искреннее удовольствие от фигурного катания»
Фигурист Самсонов заявил, что не жалеет о переходе к Соколовской от Тутберидзе.

Фигурист Даниил Самсонов рассказал в интервью Первому каналу, что не жалеет о переходе в группу Светланы Соколовской.

В прошедшем сезоне спортсмен занял 17-е место на чемпионате России. До лета 2025 года он тренировался у Этери Тутберидзе.

– Понятно, что прошло не так много времени, но можешь назвать главные плюсы от перехода в группу Светланы Владимировны?

– Первый – наверное, главный плюс, – что здесь всегда могут помочь и как-то подстроиться под тебя. Потому что, если ты неважно себя чувствуешь и Светлана Владимировна видит, что что-то с тобой не так происходит, она сделает тебе программу легче либо в редких случаях отпустит с тренировки. Но иногда подстроится под тебя.

Второй главный плюс. У Этери Георгиевны, конечно, в последнее время уже потихоньку были мальчики – и Андрей Мозалев, конкуренция была более-менее. Но здесь (у Соколовской – Спортс’’), конечно же, в два раза больше конкуренции, потому что очень много мальчиков у нас сейчас. По сути, большая мужская группа: Рома Савосин, Марк (Кондратюк), Гриша (Федоров)... Тот же Тема Маринин подрастает потихоньку.

Конкуренция большая, и ты все время, во-первых, с позитивом тренируешься. Где-то увидел, что сделал один парень, – пошел и сделал еще раз то же самое. Больше конкуренции здесь – и тебя это стимулирует чуть-чуть и мотивирует. В этом, наверное, тоже есть плюс большой. <...>

– Прошлый сезон чему тебя научил?

– Никогда не отчаиваться, никогда не сдаваться. Потому что, честно скажем, прошлый сезон получился очень неудачным. Мне Светлана Владимировна это сразу сказала. Когда я перешел в группу, она сказала, что вот этот сезон будет очень тяжелый, и она мне вообще предлагала его пропустить.

Но поскольку я не любитель искать легких путей, я пытался до конца бороться. Наверное, с каждым стартом было тяжело находить в себе силы – когда ты знаешь, что ты приезжаешь на старт, а предыдущий старт у тебя получился. И так каждый старт.

Я понимал, что нельзя отчаиваться, тем более слова Светланы Владимировны всегда помогали. Ее поддержка, всего тренерского штаба – и Станислава Владимировича, и Виталия Юрьевича, которые были со мной на всех соревнованиях. Внутри себя я понимал, что у каждого спортсмена, наверное, должен быть как минимум один провальный сезон, чтобы потом в дальнейшем стать сильнее.

– Не было такого, что пожалел о том, что перешел?

– Ни разу, никогда. Не пожалел. И даже при том, что у меня не получается сейчас что-то, я никогда не пожалею. Потому что сейчас я от фигурного катания получаю искреннее удовольствие и каждый день прихожу на тренировки, понимаю, что мне нравится этим заниматься. Как ни странно, но в 21 год уже мне нравится фигурное катание.

Прям сроков не давал себе, по которым буду делать выводы. Просто стараюсь забыть предыдущий сезон, и хочется, во-первых, как минимум доказать себе, а во-вторых, доказать своей семье. Потому что они в меня столько вкладывались. И в предыдущем сезоне очень много сил вложили в меня.

Хочется обратно вернуть все вложенные силы, средства и так далее. Хочется доказать, что предыдущий сезон был один провальный и следующие сезоны будут все лучше и лучше, – сказал Самсонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoДаниил Самсонов
logoСборная России по фигурному катанию
logoмужское катание
logoГригорий Федоров
logoСветлана Соколовская
переходы
Роман Савосин
logoЭтери Тутберидзе
Артемий Маринин

Комментарии

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ах ты неблагодарный 21летка)) не подстраивались под него в ТШТ, ага. Ждали пока шляттером мучался, выводили потом бережно....
Я фигею конечно с этих перебежчиков. Так и пытаются накинуть грязи на свои ТШ, в которых состоялись как спортсмены. Что Синицыну Панова душила, дышать не давала, что Самсонову удовольствия не додали и не подстраивались...
Ответgarovatat
ах ты неблагодарный 21летка)) не подстраивались под него в ТШТ, ага. Ждали пока шляттером мучался, выводили потом бережно.... Я фигею конечно с этих перебежчиков. Так и пытаются накинуть грязи на свои ТШ, в которых состоялись как спортсмены. Что Синицыну Панова душила, дышать не давала, что Самсонову удовольствия не додали и не подстраивались...
Захотел поменять ТШ - твоё решение, удачи в "новой семье", как говорится.
Но зачем плевать в прежний штаб, который тебя воспитывал много лет, учил, берёг???
Какая черная душа и неблагодарность и у Самсонова, и у Синицыной (у неё вообще неожиданно). Даже, если что-то перестало устраивать у прежнего тренера...
ОтветOlga.t
Захотел поменять ТШ - твоё решение, удачи в "новой семье", как говорится. Но зачем плевать в прежний штаб, который тебя воспитывал много лет, учил, берёг??? Какая черная душа и неблагодарность и у Самсонова, и у Синицыной (у неё вообще неожиданно). Даже, если что-то перестало устраивать у прежнего тренера...
да, сие удивительно, правда! Что одному, что второй вообще грех быть недовольными прошлыми ТШ в которых с ними носились как с писанными торбами
Не знаю, что он там на тренях делает и с каким удовольствием смотрит на других и катается, но на стартах это полный финиш.
Если раньше он прыгал по праздникам, но хотя бы все остальное было очень даже смотрибельное, то теперь там не осталось ничего. Зато комфортно.
ОтветOrange carrot
Не знаю, что он там на тренях делает и с каким удовольствием смотрит на других и катается, но на стартах это полный финиш. Если раньше он прыгал по праздникам, но хотя бы все остальное было очень даже смотрибельное, то теперь там не осталось ничего. Зато комфортно.
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ОтветHappy_Ness
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По юниорам блистал. И катается красиво. Но в остальном все плохо после болезни.
Наша песня хороша, начинай сначала. Уж сколько мы слышали про сладкую жизнь на квартире мамы Светы. Результат таких переходов мы все знаем. От тренера можно уйти, от себя, увы, нет. А характер у Данька, сразу видно, тяжелый.
ОтветJinDos
Наша песня хороша, начинай сначала. Уж сколько мы слышали про сладкую жизнь на квартире мамы Светы. Результат таких переходов мы все знаем. От тренера можно уйти, от себя, увы, нет. А характер у Данька, сразу видно, тяжелый.
Даже Соколовская в том году говорила, что не знает что с ним делать именно из-за характера
ОтветJinDos
Наша песня хороша, начинай сначала. Уж сколько мы слышали про сладкую жизнь на квартире мамы Светы. Результат таких переходов мы все знаем. От тренера можно уйти, от себя, увы, нет. А характер у Данька, сразу видно, тяжелый.
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Попадать в сборную - ❌️
Телепаться последним на ЧР - получить удовольствие от фк ✅️.
Ну окей, как скажешь 😁
ОтветГриппозный флип
Попадать в сборную - ❌️ Телепаться последним на ЧР - получить удовольствие от фк ✅️. Ну окей, как скажешь 😁
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ОтветАлександр Шульгин
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А если не "добиться" еще 5-6лет? Если по наклонной? Впрочем, главное- получать удовольствие от любого процесса)))
То есть его ждали со Шляттером, аккуратно выводили, ставили ему прекрасные программы, у него были медали с переменным успехом, но были. А тут он дома в удовольствии.
Вообще это вот «я катаюсь с удовольствием» от спортсменов вызывает недоумение. Спорт это разве про легкость и удовольствие? Спорт это про преодоление буквально каждый день и каждую минуту. Можно просто поднять ногу, а можно на максимум своей амплитуды, можно сделать 100 прыжков, а можно 100 но вложиться в каждый. Если тебе не тяжело, то как расти? В чем развитие? Вот ты выучил тройной. Стал его исполнять легко и просто, не задумываясь и всё что ли? Чтобы к нему ещё один оборот прибавить придется еще кучу подводящих сделать и новые усилия прикладывать. И так пока не надоест. А надоело и хочется жить в удовольствие 1 катайся в шоу. Там карьера от ежеминутного преодоления не зависит.
ОтветOstinato
То есть его ждали со Шляттером, аккуратно выводили, ставили ему прекрасные программы, у него были медали с переменным успехом, но были. А тут он дома в удовольствии. Вообще это вот «я катаюсь с удовольствием» от спортсменов вызывает недоумение. Спорт это разве про легкость и удовольствие? Спорт это про преодоление буквально каждый день и каждую минуту. Можно просто поднять ногу, а можно на максимум своей амплитуды, можно сделать 100 прыжков, а можно 100 но вложиться в каждый. Если тебе не тяжело, то как расти? В чем развитие? Вот ты выучил тройной. Стал его исполнять легко и просто, не задумываясь и всё что ли? Чтобы к нему ещё один оборот прибавить придется еще кучу подводящих сделать и новые усилия прикладывать. И так пока не надоест. А надоело и хочется жить в удовольствие 1 катайся в шоу. Там карьера от ежеминутного преодоления не зависит.
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Когда Мозалев перешёл в ТШТ я подума что теперь два нытика в одной группе. Но Мозалев как то прям расцвел в ТШТ. По нему видно что у него очень поменялось настроение. Даже на сборную накатал в том сезоне. А Самсонов так и останется нытиком у которого все в чём то виноваты, а он золотой мальчик.
ОтветАлена Иванова
Когда Мозалев перешёл в ТШТ я подума что теперь два нытика в одной группе. Но Мозалев как то прям расцвел в ТШТ. По нему видно что у него очень поменялось настроение. Даже на сборную накатал в том сезоне. А Самсонов так и останется нытиком у которого все в чём то виноваты, а он золотой мальчик.
Но Мозалев, надо сказать, никогда никого не винил в своих неудачах. Он просто такой...всегда в лёгком депрессняке) А вот у Самсонова были виноваты все вокруг
ОтветKareglazaya
Но Мозалев, надо сказать, никогда никого не винил в своих неудачах. Он просто такой...всегда в лёгком депрессняке) А вот у Самсонова были виноваты все вокруг
Молодой старичок, а не депресняк)))
Возможно не все со мной согласятся . Раньше при переходе спортсмена в другой ТШ мне казалось , что причина перехода кроется в большей степени в тренерах ( не умели найти подход и т.д ) . Но чем чаще попадаются подобные панегирики , тем более часто склоняюсь к тому , что причина кроется в характере « беглецов «. Не приучены уважать тренеров .
Уж как только Даню с его болезнью ни пестовали …
Ну поменял ты ТШ , нравится тебе в новом . Здорово Но зачем при этом обязательно выдать негатив в сторону прежнего ТШ? Если уйдешь когда либо от Соколовской , будешь тоже в ее адрес высказываться ?
ОтветArraches
Возможно не все со мной согласятся . Раньше при переходе спортсмена в другой ТШ мне казалось , что причина перехода кроется в большей степени в тренерах ( не умели найти подход и т.д ) . Но чем чаще попадаются подобные панегирики , тем более часто склоняюсь к тому , что причина кроется в характере « беглецов «. Не приучены уважать тренеров . Уж как только Даню с его болезнью ни пестовали … Ну поменял ты ТШ , нравится тебе в новом . Здорово Но зачем при этом обязательно выдать негатив в сторону прежнего ТШ? Если уйдешь когда либо от Соколовской , будешь тоже в ее адрес высказываться ?
Не будет. Его и не спросят об этом. Это в адрес тшт правильно и модно набрасывать.
ОтветArraches
Возможно не все со мной согласятся . Раньше при переходе спортсмена в другой ТШ мне казалось , что причина перехода кроется в большей степени в тренерах ( не умели найти подход и т.д ) . Но чем чаще попадаются подобные панегирики , тем более часто склоняюсь к тому , что причина кроется в характере « беглецов «. Не приучены уважать тренеров . Уж как только Даню с его болезнью ни пестовали … Ну поменял ты ТШ , нравится тебе в новом . Здорово Но зачем при этом обязательно выдать негатив в сторону прежнего ТШ? Если уйдешь когда либо от Соколовской , будешь тоже в ее адрес высказываться ?
Ну а как вы думаете, по какой-такой причине у фактического аутсайдера прошлого сезона вдруг, внезааапно, берут аж интервью.
Удовольствие может быть на массовом катке в парке культуры. Большой спорт это труд и терпение и радость побед.
ОтветAilinAlex
Удовольствие может быть на массовом катке в парке культуры. Большой спорт это труд и терпение и радость побед.
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ОтветРакета на старте
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Под веществами, как у Лью, ещë не то показывают...
Ну и в чем Тутберидзе не права, когда говорит о неблагодарных. Когда говорит, что спортсмен сам должен хотеть и добиваться. Даня ушел из лучшего штаба, от лучших программ. Значит он не чемпион по духу. Значит слабый совсем. Не сформировался ещё как личность.Поддерживать его больше нет желания.
ОтветЕленаСмирнова
Ну и в чем Тутберидзе не права, когда говорит о неблагодарных. Когда говорит, что спортсмен сам должен хотеть и добиваться. Даня ушел из лучшего штаба, от лучших программ. Значит он не чемпион по духу. Значит слабый совсем. Не сформировался ещё как личность.Поддерживать его больше нет желания.
В МО этот штаб совсем не лучший.
ОтветЕленаСмирнова
Ну и в чем Тутберидзе не права, когда говорит о неблагодарных. Когда говорит, что спортсмен сам должен хотеть и добиваться. Даня ушел из лучшего штаба, от лучших программ. Значит он не чемпион по духу. Значит слабый совсем. Не сформировался ещё как личность.Поддерживать его больше нет желания.
Сменили бы вы пластинку про лучший тренерский штаб и лучшие программы и взгляните на ситуацию без розовых очков. В чем сейчас ТШТ лучший, особенно в мужском одиночном? Воспитанники ТШТ, мягко говоря, совсем не в лидерах ни в мире, ни в стране. С мужчинами ряд тренеров умеют и работают существенно лучше, добиваясь внушительных результатов.
Надо же как интересно про мужской спарринг🤔 Ну, то есть в ТШТ Ника Эгадзе, который на минуточку через полгода после ухода Самсонова ЧЕ стал, - это не сильный спарринг был. То ли дело упомянутый Артемий Маринин - 0 квадов в арсенале и аж 8 место на чемпионвте Москвы. Ну, ок, человек так видит, пусть. Хоть Мозалёва оценил как спарринг-партнера, и на том спасибо
ОтветManyasha
Надо же как интересно про мужской спарринг🤔 Ну, то есть в ТШТ Ника Эгадзе, который на минуточку через полгода после ухода Самсонова ЧЕ стал, - это не сильный спарринг был. То ли дело упомянутый Артемий Маринин - 0 квадов в арсенале и аж 8 место на чемпионвте Москвы. Ну, ок, человек так видит, пусть. Хоть Мозалёва оценил как спарринг-партнера, и на том спасибо
Ой, вот только не надо про ЧЕ Егадзе! Такой же ЧЕ как Губанова. Был бы там хоть один из наших топов-мужчин, этого не случилось бы. Каков он на самом деле, и где его место, показали ОИ.
ОтветТаисия Тефиш
Ой, вот только не надо про ЧЕ Егадзе! Такой же ЧЕ как Губанова. Был бы там хоть один из наших топов-мужчин, этого не случилось бы. Каков он на самом деле, и где его место, показали ОИ.
И что же показали ОИ?! Что Ника даже при не совсем удачных прокатах входит в десятку сильнейших фигуристов планеты🤷‍♀️ Вы, простите, какой профессиональной деятельностью занимаетесь и какое место в ней в мировом рейтинге занимаете, что с таким пренебрежением о топ-10 в ФК говорите?
Вам может не нравится этот фигурист, Вы можете внутри себя вести гипотетические перерасчеты с участием наших спортсменов - ваше право. Но отрицать, что Ника в любом случае спортсмен куда более высокого уровня, чем упомянутый Даниилом Артемий Маринин, и что такой спарринг точно не был ниже уровня Самсонова - это странно.
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