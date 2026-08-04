Самсонов о переходе к Соколовской: «Ни разу не пожалел. Сейчас я получаю искреннее удовольствие от фигурного катания»

Фигурист Даниил Самсонов рассказал в интервью Первому каналу, что не жалеет о переходе в группу Светланы Соколовской.
В прошедшем сезоне спортсмен занял 17-е место на чемпионате России. До лета 2025 года он тренировался у Этери Тутберидзе.
– Понятно, что прошло не так много времени, но можешь назвать главные плюсы от перехода в группу Светланы Владимировны?
– Первый – наверное, главный плюс, – что здесь всегда могут помочь и как-то подстроиться под тебя. Потому что, если ты неважно себя чувствуешь и Светлана Владимировна видит, что что-то с тобой не так происходит, она сделает тебе программу легче либо в редких случаях отпустит с тренировки. Но иногда подстроится под тебя.
Второй главный плюс. У Этери Георгиевны, конечно, в последнее время уже потихоньку были мальчики – и Андрей Мозалев, конкуренция была более-менее. Но здесь (у Соколовской – Спортс’’), конечно же, в два раза больше конкуренции, потому что очень много мальчиков у нас сейчас. По сути, большая мужская группа: Рома Савосин, Марк (Кондратюк), Гриша (Федоров)... Тот же Тема Маринин подрастает потихоньку.
Конкуренция большая, и ты все время, во-первых, с позитивом тренируешься. Где-то увидел, что сделал один парень, – пошел и сделал еще раз то же самое. Больше конкуренции здесь – и тебя это стимулирует чуть-чуть и мотивирует. В этом, наверное, тоже есть плюс большой. <...>
– Прошлый сезон чему тебя научил?
– Никогда не отчаиваться, никогда не сдаваться. Потому что, честно скажем, прошлый сезон получился очень неудачным. Мне Светлана Владимировна это сразу сказала. Когда я перешел в группу, она сказала, что вот этот сезон будет очень тяжелый, и она мне вообще предлагала его пропустить.
Но поскольку я не любитель искать легких путей, я пытался до конца бороться. Наверное, с каждым стартом было тяжело находить в себе силы – когда ты знаешь, что ты приезжаешь на старт, а предыдущий старт у тебя получился. И так каждый старт.
Я понимал, что нельзя отчаиваться, тем более слова Светланы Владимировны всегда помогали. Ее поддержка, всего тренерского штаба – и Станислава Владимировича, и Виталия Юрьевича, которые были со мной на всех соревнованиях. Внутри себя я понимал, что у каждого спортсмена, наверное, должен быть как минимум один провальный сезон, чтобы потом в дальнейшем стать сильнее.
– Не было такого, что пожалел о том, что перешел?
– Ни разу, никогда. Не пожалел. И даже при том, что у меня не получается сейчас что-то, я никогда не пожалею. Потому что сейчас я от фигурного катания получаю искреннее удовольствие и каждый день прихожу на тренировки, понимаю, что мне нравится этим заниматься. Как ни странно, но в 21 год уже мне нравится фигурное катание.
Прям сроков не давал себе, по которым буду делать выводы. Просто стараюсь забыть предыдущий сезон, и хочется, во-первых, как минимум доказать себе, а во-вторых, доказать своей семье. Потому что они в меня столько вкладывались. И в предыдущем сезоне очень много сил вложили в меня.
Хочется обратно вернуть все вложенные силы, средства и так далее. Хочется доказать, что предыдущий сезон был один провальный и следующие сезоны будут все лучше и лучше, – сказал Самсонов.
Комментарии
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Я фигею конечно с этих перебежчиков. Так и пытаются накинуть грязи на свои ТШ, в которых состоялись как спортсмены. Что Синицыну Панова душила, дышать не давала, что Самсонову удовольствия не додали и не подстраивались...
Но зачем плевать в прежний штаб, который тебя воспитывал много лет, учил, берёг???
Какая черная душа и неблагодарность и у Самсонова, и у Синицыной (у неё вообще неожиданно). Даже, если что-то перестало устраивать у прежнего тренера...
Если раньше он прыгал по праздникам, но хотя бы все остальное было очень даже смотрибельное, то теперь там не осталось ничего. Зато комфортно.
Телепаться последним на ЧР - получить удовольствие от фк ✅️.
Ну окей, как скажешь 😁
Вообще это вот «я катаюсь с удовольствием» от спортсменов вызывает недоумение. Спорт это разве про легкость и удовольствие? Спорт это про преодоление буквально каждый день и каждую минуту. Можно просто поднять ногу, а можно на максимум своей амплитуды, можно сделать 100 прыжков, а можно 100 но вложиться в каждый. Если тебе не тяжело, то как расти? В чем развитие? Вот ты выучил тройной. Стал его исполнять легко и просто, не задумываясь и всё что ли? Чтобы к нему ещё один оборот прибавить придется еще кучу подводящих сделать и новые усилия прикладывать. И так пока не надоест. А надоело и хочется жить в удовольствие 1 катайся в шоу. Там карьера от ежеминутного преодоления не зависит.
Уж как только Даню с его болезнью ни пестовали …
Ну поменял ты ТШ , нравится тебе в новом . Здорово Но зачем при этом обязательно выдать негатив в сторону прежнего ТШ? Если уйдешь когда либо от Соколовской , будешь тоже в ее адрес высказываться ?
Вам может не нравится этот фигурист, Вы можете внутри себя вести гипотетические перерасчеты с участием наших спортсменов - ваше право. Но отрицать, что Ника в любом случае спортсмен куда более высокого уровня, чем упомянутый Даниилом Артемий Маринин, и что такой спарринг точно не был ниже уровня Самсонова - это странно.