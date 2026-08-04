Самсонов о переходе к Соколовской: «Ни разу не пожалел. Сейчас я получаю искреннее удовольствие от фигурного катания»

Фигурист Самсонов заявил, что не жалеет о переходе к Соколовской от Тутберидзе.

Фигурист Даниил Самсонов рассказал в интервью Первому каналу, что не жалеет о переходе в группу Светланы Соколовской.

В прошедшем сезоне спортсмен занял 17-е место на чемпионате России. До лета 2025 года он тренировался у Этери Тутберидзе.

– Понятно, что прошло не так много времени, но можешь назвать главные плюсы от перехода в группу Светланы Владимировны?

– Первый – наверное, главный плюс, – что здесь всегда могут помочь и как-то подстроиться под тебя. Потому что, если ты неважно себя чувствуешь и Светлана Владимировна видит, что что-то с тобой не так происходит, она сделает тебе программу легче либо в редких случаях отпустит с тренировки. Но иногда подстроится под тебя.

Второй главный плюс. У Этери Георгиевны, конечно, в последнее время уже потихоньку были мальчики – и Андрей Мозалев, конкуренция была более-менее. Но здесь (у Соколовской – Спортс’’), конечно же, в два раза больше конкуренции, потому что очень много мальчиков у нас сейчас. По сути, большая мужская группа: Рома Савосин, Марк (Кондратюк), Гриша (Федоров)... Тот же Тема Маринин подрастает потихоньку.

Конкуренция большая, и ты все время, во-первых, с позитивом тренируешься. Где-то увидел, что сделал один парень, – пошел и сделал еще раз то же самое. Больше конкуренции здесь – и тебя это стимулирует чуть-чуть и мотивирует. В этом, наверное, тоже есть плюс большой. <...>

– Прошлый сезон чему тебя научил?

– Никогда не отчаиваться, никогда не сдаваться. Потому что, честно скажем, прошлый сезон получился очень неудачным. Мне Светлана Владимировна это сразу сказала. Когда я перешел в группу, она сказала, что вот этот сезон будет очень тяжелый, и она мне вообще предлагала его пропустить.

Но поскольку я не любитель искать легких путей, я пытался до конца бороться. Наверное, с каждым стартом было тяжело находить в себе силы – когда ты знаешь, что ты приезжаешь на старт, а предыдущий старт у тебя получился. И так каждый старт.

Я понимал, что нельзя отчаиваться, тем более слова Светланы Владимировны всегда помогали. Ее поддержка, всего тренерского штаба – и Станислава Владимировича, и Виталия Юрьевича, которые были со мной на всех соревнованиях. Внутри себя я понимал, что у каждого спортсмена, наверное, должен быть как минимум один провальный сезон, чтобы потом в дальнейшем стать сильнее.

– Не было такого, что пожалел о том, что перешел?

– Ни разу, никогда. Не пожалел. И даже при том, что у меня не получается сейчас что-то, я никогда не пожалею. Потому что сейчас я от фигурного катания получаю искреннее удовольствие и каждый день прихожу на тренировки, понимаю, что мне нравится этим заниматься. Как ни странно, но в 21 год уже мне нравится фигурное катание.

Прям сроков не давал себе, по которым буду делать выводы. Просто стараюсь забыть предыдущий сезон, и хочется, во-первых, как минимум доказать себе, а во-вторых, доказать своей семье. Потому что они в меня столько вкладывались. И в предыдущем сезоне очень много сил вложили в меня.

Хочется обратно вернуть все вложенные силы, средства и так далее. Хочется доказать, что предыдущий сезон был один провальный и следующие сезоны будут все лучше и лучше, – сказал Самсонов.