  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Мария Гордеева покинула тренерский штаб Сергея Давыдова

0
Мария Гордеева покинула тренерский штаб Сергея Давыдова
Фигуристка Гордеева ушла из тренерского штаба Сергея Давыдова.

Фигуристка Мария Гордеева сообщила, что покинула тренерский штаб Сергея Давыдова.

«Это решение далось мне очень непросто, но все же хотелось бы выразить бесконечную благодарность за все 10 лет, которые мы прошли вместе со штабом Сергея Дмитриевича Давыдова. Это моя вторая семья, с которой, к сожалению, сегодня я попрощалась.

Спасибо вам большое за все. Я бесконечно благодарна за то, что прошла этот путь вместе», – написала 17-летняя Гордеева в соцсети.

В прошлом сезоне фигуристка выступила только на турнире памяти Сергея Гринькова, где заняла 20-е место. Ранее она исполняла на соревнованиях четверной сальхов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Марии Гордеевой
logoСборная России по фигурному катанию
Мария Гордеева
Сергей Давыдов
logoженское катание

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Я уже даже забыла про Машу, давно о ней не слышно! Не пошло у нее после пубертата как то, выросла, прыжки оаздадились.
ОтветАлё? Алёна
Я уже даже забыла про Машу, давно о ней не слышно! Не пошло у нее после пубертата как то, выросла, прыжки оаздадились.
Я тоже думала,что она уже бросила. Ну только на заработки если в супер академию.
Может, решила завязать со спортом? Иначе бы перешла в трансферное окно, а не ждала бы начала сезона
ОтветKareglazaya
Может, решила завязать со спортом? Иначе бы перешла в трансферное окно, а не ждала бы начала сезона
Нынче модно переходить вне окна
Классический случай - в допубертатном теле чудеса ультра-си, а дальше взросление и конец сказке.
Давыдов хороший юниорский тренер
Он обучил у-си Самоделкину, Гордееву, Смагину, Заикину
У него тренировались Муравьёва и Фролова
Но что-то уходят от него девочки, по взрослым нет никого
Может Смагина и Заикина дойдут до взрослых пьедесталов с Сергеем Давыдовым
ОтветРитт
Давыдов хороший юниорский тренер Он обучил у-си Самоделкину, Гордееву, Смагину, Заикину У него тренировались Муравьёва и Фролова Но что-то уходят от него девочки, по взрослым нет никого Может Смагина и Заикина дойдут до взрослых пьедесталов с Сергеем Давыдовым
Потому что Давыдов авторитарный тренер и не умеет работать с повзрослевшими девочками, у которых появляется собственное мнение. Если не перестроится - так и останется тренером юниоров
ОтветRaphanus
Потому что Давыдов авторитарный тренер и не умеет работать с повзрослевшими девочками, у которых появляется собственное мнение. Если не перестроится - так и останется тренером юниоров
Или тренером мальчиков) если Лазарев с ним останется
К сожалению, Маше очень сложно дался период роста. Нравилась эта фигуристка, но в последние годы рассыпалось все и , видимо, собрать уже ничего не получается.
Ответmargo-rita
К сожалению, Маше очень сложно дался период роста. Нравилась эта фигуристка, но в последние годы рассыпалось все и , видимо, собрать уже ничего не получается.
Просто достало что на льду по 40 человек катаются, как Куликову, пока не починят новый каток, будут уходить многие.
Пока без особых успехов за 10 лет тренировок…к Евгению я так понимаю?
Ответrqbn4gztwf
Пока без особых успехов за 10 лет тренировок…к Евгению я так понимаю?
Да ? И много у нас двукратных призерок Первенства России старшего возраста(одно из которых вообще победное)? Вот например у находящейся сейчас в резерве основной сборной, очень перспективной спортсменки по всей видимости, Алены Приневой, сколько медалей с нашего главного юниорского ГС ?
ОтветMax Zdanov
Да ? И много у нас двукратных призерок Первенства России старшего возраста(одно из которых вообще победное)? Вот например у находящейся сейчас в резерве основной сборной, очень перспективной спортсменки по всей видимости, Алены Приневой, сколько медалей с нашего главного юниорского ГС ?
Комментарий скрыт
Я так понимаю, Яметова разрекламировала свой новый ТШ, что и Гордеева туда подтянуллась вне окна?
Выросла. И вышла из возраста подопечных Давыдова.
Странно, что уходят перед самым началом сезона. У ИСУ так и вовсе уже соревнования на этой неделе.
Тоже наверное к Плющенко, для работы в шоу.
Ответfloret
Тоже наверное к Плющенко, для работы в шоу.
А ему она зачем? Ноунэйм и судя по коментам: низкие прыжки, пубертат, травмы, развал. Перспектив нет. Кто-то пойдет на это имя в шоу? Я лично его впервые слышу. Бесплатно её тренить никто не будет и для контракта - бесперспективная.
Родители богатые?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Познакомил с настоящей банькой». Галлямов выложил совместное фото с Мемолой
Фото
Контрольные прокаты. Фефелова и Валов, Дрожжина и Тельнов, Пестова и Лагутов, Слуцкая и Гончаров представили произвольные танцы
ISU будет объявлять нейтральных спортсменов отдельно для каждого турнира
Тарасова о турнире в Японии: «Он очень важен для всех наших спортсменов. Думаю, у них получится ярко выступить и напомнить всему миру о себе»
Александра Трусова: «Я была уверена, что первой у меня родится дочь, но как же я благодарна, что родился сын, мой любимый Миша!»
Моне Чиба пропускает Summer Cup из-за травмы
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Новая произвольная программа Адама Сяо Хим Фа поставлена под песню Here Comes The River Патрика Уотсона
Видео
Ирина Роднина: «Валиевой и Трусовой нужно ориентироваться на Туктамышеву. Она одна могла полноценно конкурировать с девочками‑подростками»
Светлана Журова: «Думаю, Трусова серьезно намерена бороться за призовые места на всех турнирах, где будет участвовать»
Ко всем новостям
Последние новости
Следующее заседание совета ISU пройдет в октябре
Даниил Глейхенгауз: «Если Малинин не поедет на Гран-при, это абсолютно нормально. Он может себе позволить хоть год не кататься, потому что суперталантлив»
Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»
Фигурист Игнатов: «В детстве я смотрел футбол активно, но на этом ЧМ – минут 20 максимум. Не хватает времени сильно во все погружаться»
Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»
Фото
Волков о совместном кэмпе с Амодио: «Восхищен, насколько Флоран вкладывается в работу. Он открытый в общении, без ненужного пафоса – профессионал»
Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция – у меня ощущение, что это повторится сейчас»
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»