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  4. Соколовская заявила, что Валиева не выступит на Kinoshita Cup в Японии: «Первый раз об этом слышу. У нас на турниры другие планы»

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Соколовская заявила, что Валиева не выступит на Kinoshita Cup в Японии: «Первый раз об этом слышу. У нас на турниры другие планы»
Валиева не выступит на турнире Kinoshita Cup в Японии.

Фигуристка Камила Валиева не планирует принимать участие в турнире Kinoshita Cup в Японии.

Об этом сообщила ее тренер Светлана Соколовская

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что Валиеву планируют заявить на соревнования в Токио, которые пройдут 4-6 сентября.

«В первый раз слышу про Японию. У нас на турниры другие планы», – сказала Соколовская.

На данный момент у фигуристки нет нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoКамила Валиева
logoISU Challenger
logoСветлана Соколовская
Kinoshita Group Cup
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Нужно наказывать журналистов за распространение ложной информации.
ОтветЮра Плисецкий
Нужно наказывать журналистов за распространение ложной информации.
ЯР журналистка? Или, просто, трепло?
ОтветЮра Плисецкий
Нужно наказывать журналистов за распространение ложной информации.
Не умничай
Опять Жуков сел в лужу
ОтветOrange carrot
Опять Жуков сел в лужу
Кузнецов, его новость
ОтветViktoria dek
Кузнецов, его новость
Пардон, просто Лапидарный в тг тоже написал без ссылки на кого-либо
Галя, у нас отмена 😄
Не факт, что Камила вообще нейтральный статус сможет получить, она из этого списка самый мутный персонаж. Дай Бог конечно, очень хочется вновь увидеть на межнародке, но сомневаюсь
ОтветДаша Юдкина
Не факт, что Камила вообще нейтральный статус сможет получить, она из этого списка самый мутный персонаж. Дай Бог конечно, очень хочется вновь увидеть на межнародке, но сомневаюсь
Комментарий скрыт
ОтветДаша Юдкина
Не факт, что Камила вообще нейтральный статус сможет получить, она из этого списка самый мутный персонаж. Дай Бог конечно, очень хочется вновь увидеть на межнародке, но сомневаюсь
По Марку тоже были сомнения, но он получил нейтральный статус. Так что и к Камиле вопросов не должно быть. Сложности могут быть только с нейтральным статусом для Плющенко - вот и всё.
Кузнецова нужно наказывать за распространения дезинформации на «Спорт-Экспресс» , - Соколовская пусть об этом побеспокоится, а то у Камилы ещё даже нет нейтрального статуса, а Кузнецов уже "посылает" её на турниры...
ОтветСергей Горшт
Кузнецова нужно наказывать за распространения дезинформации на «Спорт-Экспресс» , - Соколовская пусть об этом побеспокоится, а то у Камилы ещё даже нет нейтрального статуса, а Кузнецов уже "посылает" её на турниры...
Больные что ли? Там во-первых было "планируется" во-торых что у вас так бомбит ? Валиева вряд ли получит нейтральный статус, это же очевидно
ОтветKikir
Больные что ли? Там во-первых было "планируется" во-торых что у вас так бомбит ? Валиева вряд ли получит нейтральный статус, это же очевидно
Такие как вы, примерно также в октябре писали: "Валиева не вернется, это же очевидно. Там куча молодежи"
Кондратюк получил. Так что не зарекайтесь
"С-Э" запустил утку, в которой собрал наших топовых фигуристов во всех видах и отправил в Японию на турнир.
да половины из списка там не будет
Никто ничего не знает и все первый раз слышат. Норма для новостей на спортс, как только доходит до подтверждения.
Похоже, половины из озвученного списка на этом турнире не будет)
Правильно. Зачем первым стартом в такую зарубу?
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