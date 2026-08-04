Соколовская заявила, что Валиева не выступит на Kinoshita Cup в Японии: «Первый раз об этом слышу. У нас на турниры другие планы»
Валиева не выступит на турнире Kinoshita Cup в Японии.
Фигуристка Камила Валиева не планирует принимать участие в турнире Kinoshita Cup в Японии.
Об этом сообщила ее тренер Светлана Соколовская.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что Валиеву планируют заявить на соревнования в Токио, которые пройдут 4-6 сентября.
«В первый раз слышу про Японию. У нас на турниры другие планы», – сказала Соколовская.
На данный момент у фигуристки нет нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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