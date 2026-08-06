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Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Стало известно расписание контрольных прокатов юниорской сборной России.

С 5 по 20 августа пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

5 августа, среда

15:00 – танцы на льду, ритм-танец

6 августа, четверг

15:00 – танцы на льду, произвольный танец

12 августа, среда

Пары, короткая программа

13 августа, четверг

Пары, произвольная программа

19 августа, среда

Юноши, короткая программа

Девушки, короткая программа

20 августа, четверг

Юноши, произвольная программа

Девушки, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Расписание будет дополняться. Прокаты покажет сайт Первого канала.

Список участников станет известен позднее. Состав юниорской сборной России можно посмотреть здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Эх. Почему-то под этой новостью разблокировалось воспоминание об Александре Гришине.
Ответkverigina
Эх. Почему-то под этой новостью разблокировалось воспоминание об Александре Гришине.
Послезавтра будет год как не стало Александра.
Ответkverigina
Эх. Почему-то под этой новостью разблокировалось воспоминание об Александре Гришине.
Очень его не хватает
Удачи всем нашим!!!
ЮКОПы подкрались незаметно!))) Завтра уже начало сезона...
Дождались контрольных прокатов, дождёмся и состав участников.
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