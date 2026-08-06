Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске

Стало известно расписание контрольных прокатов юниорской сборной России.

С 5 по 20 августа пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

5 августа, среда

15:00 – танцы на льду, ритм-танец

6 августа, четверг

15:00 – танцы на льду, произвольный танец

12 августа, среда

Пары, короткая программа

13 августа, четверг

Пары, произвольная программа

19 августа, среда

Юноши, короткая программа

Девушки, короткая программа

20 августа, четверг

Юноши, произвольная программа

Девушки, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ : указано московское время. Расписание будет дополняться. Прокаты покажет сайт Первого канала .

Список участников станет известен позднее. Состав юниорской сборной России можно посмотреть здесь .