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  4. Арсений Федотов о переходе к Мишину: «Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни»

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Арсений Федотов о переходе к Мишину: «Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни»
Фигурист Арсений Федотов высказался о переходе к Мишину из группы Тутберидзе.

Двукратный чемпион России среди юниоров Арсений Федотов высказался о переходе к тренеру Алексею Мишину.

30–31 июля Федотов, который ранее покинул группу Этери Тутберидзе, представил программы на закрытых прокатах юниорской сборной в Новогорске. 

«Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни. Ребята из группы помогают, подсказывают, куда сходить, что посмотреть. Летом мы откатали сборы. Последнюю неделю тренировался в Питере. Ездил с группой в Кисловодск и Минск. В начале июля после сбора в Кисловодске начали ставить программы. Была задача показать меня с новой стороны.

В короткой программе музыка жесткая, поэтому и катать ее надо так, в стиле «крамп». В произвольной – «Шербурские зонтики». Посмотрел фильм. Грустный. Передаю этот образ.

В короткой и произвольной ритмы и темы разные, но на это и ставка была. Относительно контента – будем смотреть по форме. Думаю, в течение сезона будет меняться», – сказал Арсений.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФФКРР
logoСборная России по фигурному катанию
logoмужское катание
logoАрсений Федотов
logoЭтери Тутберидзе
logoАлексей Мишин
переходы

Комментарии

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Показать с новой стороны?
Он и с прежней стороны хорош
Не надо там ничего менять
Кажется, Арсению очень хотелось самостоятельно жизни от родителей )
ОтветНаталья Кононенко
Кажется, Арсению очень хотелось самостоятельно жизни от родителей )
Сдаётся мне что это и была основная причина ухода. Захотелось взрослой жизни, когда всё сам. Слишком их опекают, все для них продумывают. Трудностей не хватило. Вот и бунтуют. Надо было для пробы снять ему отдельное жилье.
Очень аккуратный комментарий.
может даже хорошо, что в быту становится самостоятельным.
ОтветПонита
Очень аккуратный комментарий. может даже хорошо, что в быту становится самостоятельным.
Ну я думаю, что Федерация тут помогла с устройством в части быта
ОтветТатьяна Васильева
Ну я думаю, что Федерация тут помогла с устройством в части быта
возможно, такого парня беречь нужно.
на КП посмотрели, теперь посмотрим на кусочки ПП во влоге... Мне КП не понравилась. Я не увидела Федотова, не увидела хореографии, но ясно увидела Семененко с беспорядочными руко-ного махами, типа на экспрессии, на харизме, истерия на льду. Мне абсолютно понятно теперь - во что собирается перекраивать Арсения Мишин. Что это за согнутые руки-ноги крюки?? Как хотите, хорео нет, работы над хорео нет. Впрочем у Мишина не стоят у станка, это давно известно. Арсений ушел за стабильностью, чтобы прыгать и не отвлекаться на пуфики и бантики, все ясно. Тогда действительно в ТШТ ему делать нечего.
Удачи Арсению! Самостоятельная жизнь как ничто другое формирует характер, думаю пойдет на пользу, а дальше видно будет. Отрывки короткой понравились.
Арсений немногословен. Впрочем, как всегда) Удачи в новом сезоне и лёгкой адаптации в самостоятельной жизни.
Арсению приобрести стабильность о которой он сказал, обустроиться и адаптироваться.Пусть все задуманное сбудется.
У Арсения позитивное мышление, удачи в новом сезоне!
У них там флешмоб что ли. Все как сговорились показывать нам новые грани новых себя.
Сезон и результаты покажут как Сеня адаптируется на новом месте. Одно могу сказать, что в Питере есть что посмотреть ему и грустно не будет. Удачи и успеха в новом сезоне !
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