Арсений Федотов о переходе к Мишину: «Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни»

Двукратный чемпион России среди юниоров Арсений Федотов высказался о переходе к тренеру Алексею Мишину.
30–31 июля Федотов, который ранее покинул группу Этери Тутберидзе, представил программы на закрытых прокатах юниорской сборной в Новогорске.
«Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни. Ребята из группы помогают, подсказывают, куда сходить, что посмотреть. Летом мы откатали сборы. Последнюю неделю тренировался в Питере. Ездил с группой в Кисловодск и Минск. В начале июля после сбора в Кисловодске начали ставить программы. Была задача показать меня с новой стороны.
В короткой программе музыка жесткая, поэтому и катать ее надо так, в стиле «крамп». В произвольной – «Шербурские зонтики». Посмотрел фильм. Грустный. Передаю этот образ.
В короткой и произвольной ритмы и темы разные, но на это и ставка была. Относительно контента – будем смотреть по форме. Думаю, в течение сезона будет меняться», – сказал Арсений.
Комментарии
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Он и с прежней стороны хорош
Не надо там ничего менять
может даже хорошо, что в быту становится самостоятельным.