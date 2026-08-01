Арсений Федотов о переходе к Мишину: «Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни»

Фигурист Арсений Федотов высказался о переходе к Мишину из группы Тутберидзе.

Двукратный чемпион России среди юниоров Арсений Федотов высказался о переходе к тренеру Алексею Мишину.

30–31 июля Федотов, который ранее покинул группу Этери Тутберидзе, представил программы на закрытых прокатах юниорской сборной в Новогорске.

«Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни. Ребята из группы помогают, подсказывают, куда сходить, что посмотреть. Летом мы откатали сборы. Последнюю неделю тренировался в Питере. Ездил с группой в Кисловодск и Минск. В начале июля после сбора в Кисловодске начали ставить программы. Была задача показать меня с новой стороны.

В короткой программе музыка жесткая, поэтому и катать ее надо так, в стиле «крамп». В произвольной – «Шербурские зонтики». Посмотрел фильм. Грустный. Передаю этот образ.

В короткой и произвольной ритмы и темы разные, но на это и ставка была. Относительно контента – будем смотреть по форме. Думаю, в течение сезона будет меняться», – сказал Арсений.