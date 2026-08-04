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  4. Александр Коган: «Валиева не планировалась как кандидат на участие в соревнованиях в Японии»

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Александр Коган: «Валиева не планировалась как кандидат на участие в соревнованиях в Японии»
Коган: участие Валиевой в соревнованиях в Японии не планировалось.

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Камила Валиева не рассматривалась как кандидат на участие в турнире Kinoshita Cup в Японии.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Валиеву заявят на турнир. Однако тренер спортсменки Светлана Соколовская опровергла эту информацию и подчеркнула, что у Камилы другие планы на соревнования. 

«У нас для каждого ведущего спортсмена определены индивидуальные планы по участию в международных соревнованиях. Валиева как кандидат на участие в соревнованиях в Японии не планировалась», – сказал Коган.

Турнир серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup состоится с 4 по 6 сентября в Токио. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoСборная России по фигурному катанию
Kinoshita Group Cup
ФФККР
logoженское катание
logoКамила Валиева
Александр Коган

Комментарии

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Если Коган в курсе кто НЕ планировался, может он озвучил бы сразу кто планируется? Или по одному будем вычислять до турнира?
ОтветИван Иванов
Если Коган в курсе кто НЕ планировался, может он озвучил бы сразу кто планируется? Или по одному будем вычислять до турнира?
На следующей неделе будет известно официально на сайте ИСУ. Я только не помню, на Челленджерах есть замены или нет.
ОтветИван Иванов
Если Коган в курсе кто НЕ планировался, может он озвучил бы сразу кто планируется? Или по одному будем вычислять до турнира?
Вероятно Трусова планировалась. Не зря ездила в Польшу.
Зато Кузнецов со «Спорт-Экспресса» "запланировал" Камилу зачем-то, - и вот зачем вбросы таких журналюг спортс тащит сюда на фк-ветку?!..
Так это некоторые недожурналисты всё за всех распланировали. А Валиевой, как и большинству других наших спортсменов, сначала надо допуск получить, а потом уже планы строить. Пока что вообще непонятно, допустят ли её
Валиеву и Трусову решили вместе в одной раздевалке не держать ....и в одних стартах не задействовать ....а то вместо выступлений начнется детэктива......
Это у вас не планировалась, а у некоторых журналистов, не будем показывать пальцем, планировалась)
Спортс публикует любой вброс ?
ОтветLapo Elkann
Спортс публикует любой вброс ?
А хз.... спортсмены - нейтральные, хз знает, как заявки подавали... это персонаж мало на что реагирует... последний раз на паспорт Жилиной...
Ками набирает форму и выйдет сначала на внутренние старты. Её не будут дӗргать на мс.
ОтветМаргарита В Сафронова
Ками набирает форму и выйдет сначала на внутренние старты. Её не будут дӗргать на мс.
На ГС можно и не дёргать, а бешки чем не угодили? Рейтинг Камиле пригодится.
ОтветZhuuuzhik
На ГС можно и не дёргать, а бешки чем не угодили? Рейтинг Камиле пригодится.
Интереснее очное сравнение на международке... как между, так и с мировыми топами
Та какая Валиева и Трусова, они даже не в основном составе сборной России. Камон, ребят, не верьте всяким сказочникам.
ОтветАртём Агабекян
Та какая Валиева и Трусова, они даже не в основном составе сборной России. Камон, ребят, не верьте всяким сказочникам.
И что, что не в основном?
ОтветАртём Агабекян
Та какая Валиева и Трусова, они даже не в основном составе сборной России. Камон, ребят, не верьте всяким сказочникам.
Поживем, увидим.
Александр Коган — не генеральный директор ФФККР, а генеральный секретарь. Генеральный директор — Светлана Бажанова.
ОтветThe Grey
Александр Коган — не генеральный директор ФФККР, а генеральный секретарь. Генеральный директор — Светлана Бажанова.
А чем занимается ген.сек - хз,это пе уставная должность...
Почему все так озаботились одной Валиевой?
Почему никто не едет в США на Клюкву? Если не смог Гуменник, значит не едет никто что ли?

Если федерация считает, что инфу лучше держать в тайне, так и держите для всех.
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