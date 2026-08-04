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Лазарев, Костылева и дуэт Фефелова – Валов заявлены на этап Гран-при среди юниоров в Таиланде
Лазарев, Костылева, Фефелова и Валов заявлены на этап Гран-при в Таиланде.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал списки спортсменов, заявленных на этап Гран-при среди юниоров в Таиланде. 

Из представителей России на турнир заявлены Елена Костылева (женское одиночное катание), Лев Лазарев (мужское одиночное катание) и Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду).

Как запасные отмечены София Дзепка, Виктория Стрельцова, Арсений Федотов и Дарья Дрожжина – Иван Тельнов. 

Соревнования пройдут в Бангкоке 3-5 сентября. ISU допускает российских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
logoЕлена Костылева
Артем Валов
logoISU
logoГран-при среди юниоров
Мария Фефелова
logoженское катание
logoмужское катание
танцы на льду
logoСборная России по фигурному катанию
logoЛев Лазарев
Дарья Дрожжина
logoАрсений Федотов
Иван Тельнов
logoСофия Дзепка
Виктория Стрельцова

Комментарии

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Заявили для финала, а по результатам этапа в Китае будет видно.
ОтветKaterina Sunny
Заявили для финала, а по результатам этапа в Китае будет видно.
конечно
Наконец-то Давыдов воспитал ученика, с которым он может ездить на международные турниры.
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Наконец-то Давыдов воспитал ученика, с которым он может ездить на международные турниры.
Он и до этого ездил на этапы гранпри юниорские. До взрослых надо дожить вот тогда для него это будет событие
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Наконец-то Давыдов воспитал ученика, с которым он может ездить на международные турниры.
у него уже ездили самоделкина, берестовская, куликова и даже тарусина
Удачного и успешного старта на МС нашим юниорам !
Как же радуют приятные и долгожданные новости в фк, побольше бы таких с каждым днём. Удачи и успешных прокатов всем.
Всем заявленным( и запасным)-Всего самого Доброго,пусть все задуманное исполнится у ребятишек,главное,без болезней и травм
Нашим фигуристам удачи на Гран-при в Таиланде!
Удачи! Ребята, катайте Китай!
Удачи и успехов всем нашим Ребятам!Все уникальные, все чудесные Умницы!
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