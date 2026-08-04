Лазарев, Костылева и дуэт Фефелова – Валов заявлены на этап Гран-при среди юниоров в Таиланде

Лазарев, Костылева, Фефелова и Валов заявлены на этап Гран-при в Таиланде.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал списки спортсменов, заявленных на этап Гран-при среди юниоров в Таиланде.

Из представителей России на турнир заявлены Елена Костылева (женское одиночное катание), Лев Лазарев (мужское одиночное катание) и Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду).

Как запасные отмечены София Дзепка, Виктория Стрельцова, Арсений Федотов и Дарья Дрожжина – Иван Тельнов.

Соревнования пройдут в Бангкоке 3-5 сентября. ISU допускает российских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.