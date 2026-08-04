Лазарев, Костылева и дуэт Фефелова – Валов заявлены на этап Гран-при среди юниоров в Таиланде
Лазарев, Костылева, Фефелова и Валов заявлены на этап Гран-при в Таиланде.
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал списки спортсменов, заявленных на этап Гран-при среди юниоров в Таиланде.
Из представителей России на турнир заявлены Елена Костылева (женское одиночное катание), Лев Лазарев (мужское одиночное катание) и Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду).
Как запасные отмечены София Дзепка, Виктория Стрельцова, Арсений Федотов и Дарья Дрожжина – Иван Тельнов.
Соревнования пройдут в Бангкоке 3-5 сентября. ISU допускает российских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
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