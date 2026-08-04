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  4. Илья Авербух: «Трусовой не будет на моем шоу. Она планирует выступать в Японии, соревнования важнее всего»

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Илья Авербух: «Трусовой не будет на моем шоу. Она планирует выступать в Японии, соревнования важнее всего»
Трусова не выступит в шоу Авербуха в сентябре из-за соревнований в Японии.

Хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что Александра Трусова не выступит в его шоу 5 сентября.

Ранее стало известно, что Трусова собирается выступить на турнире серии «Челленджер» в Японии, который пройдет 4-6 сентября. В эти же даты у нее было запланировано участие в шоу Авербуха в Краснодаре.

«Мы уже предупреждали, что она планирует выступать в Японии. Саши на шоу не будет, соревнования важнее всего. С Этери Георгиевной Тутберидзе мы договорились, зрители уведомлены. Болеем за Трусову в Японии», – сказал Авербух. 

В данный момент фигуристка ожидает выдачи нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
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Комментарии

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Спортс забыли предупредить
По-моему зря нагнетают - нейтрального статуса пока нет, виз/билетов - нет. Что-то сорвётся - поедет к Авербуху, а пока приоритеты вроде бы расставлены.
ОтветU-hoho
По-моему зря нагнетают - нейтрального статуса пока нет, виз/билетов - нет. Что-то сорвётся - поедет к Авербуху, а пока приоритеты вроде бы расставлены.
Уж что-то а вот виза в Японию одна из самых простых для России из стран большой семерки
Авербух правильней вообще было бы твоё шоу отменить после трагедии, надеюсь краснодарцы не будут покупать билеты..
Значит ожидается , что Александра получит нейтральный статус. Отлично.
Там еще и Петр заявлен. Надеюсь, он тоже туда не поедет.
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