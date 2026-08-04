Илья Авербух: «Трусовой не будет на моем шоу. Она планирует выступать в Японии, соревнования важнее всего»

Трусова не выступит в шоу Авербуха в сентябре из-за соревнований в Японии.

Хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что Александра Трусова не выступит в его шоу 5 сентября.

Ранее стало известно, что Трусова собирается выступить на турнире серии «Челленджер» в Японии, который пройдет 4-6 сентября. В эти же даты у нее было запланировано участие в шоу Авербуха в Краснодаре.

«Мы уже предупреждали, что она планирует выступать в Японии. Саши на шоу не будет, соревнования важнее всего. С Этери Георгиевной Тутберидзе мы договорились, зрители уведомлены. Болеем за Трусову в Японии», – сказал Авербух.

В данный момент фигуристка ожидает выдачи нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев.