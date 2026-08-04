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  4. Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов уже подали заявку на челленджер в Японии»

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Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов уже подали заявку на челленджер в Японии»
Горшков: Кагановская и Некрасов подали заявку на Kinoshita Cup в Японии.

Тренер Алексей Горшков подтвердил, что Василиса Кагановская и Максим Некрасов планируют выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии. 

Турнир серии ISU Challenger пройдет в Токио с 4 по 6 сентября.

Ранее Кагановская и Некрасов получили нейтральный статус, необходимый для участия в международных стартах.

«Заявку на челленджер в Японии уже подали», – сказал Горшков. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoСборная России по фигурному катанию
Алексей Горшков
танцы на льду
logoМаксим Некрасов
logoВасилиса Кагановская
Kinoshita Group Cup
logoISU Challenger

Комментарии

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С нетерпением жду какие баллы им поставят и лицо Васи в кике
ОтветSolovey1
С нетерпением жду какие баллы им поставят и лицо Васи в кике
У всех баллы будут ниже на международке, я думаю, Вася это прекрасно понимает
ОтветSolovey1
С нетерпением жду какие баллы им поставят и лицо Васи в кике
Комментарий скрыт
Интересно будет на этом этапе, там практически мини ЧР будет. Пчёлки тоже туда заявлены
ОтветLatika S
Интересно будет на этом этапе, там практически мини ЧР будет. Пчёлки тоже туда заявлены
А им НС дали?пропустила ,наверное...Жду Пчелок,как и Ваню с Сашей на МС..
ОтветLatika S
Интересно будет на этом этапе, там практически мини ЧР будет. Пчёлки тоже туда заявлены
Это не ЭТАПЫ!
Это челленджеры
Никто никуда не отбирается
Это для рейтинга
У ПЧ пока нет НС. Нейтральный статус есть у МУ и КН. Достаточно две наших пары посмотреть в сравнении с иностранцами. В прошлом сезоне на этом турнире были Зингас-Колесник, канадцы Ле Гак и американцы Несет-Маркелов. Хотя бы прикинуть как наши пары выглядят по сравнения с ними будет интересно.
ОтветРинн24
У ПЧ пока нет НС. Нейтральный статус есть у МУ и КН. Достаточно две наших пары посмотреть в сравнении с иностранцами. В прошлом сезоне на этом турнире были Зингас-Колесник, канадцы Ле Гак и американцы Несет-Маркелов. Хотя бы прикинуть как наши пары выглядят по сравнения с ними будет интересно.
К сожалению, без своего судьи и тех специалиста мы разве что чисто визуально на свой субъективный болельшицкий вкус сможем что-то прикинуть. ФК, и в целом-то субьективно оцениваемый спорт, но танцорам нашим будет сложнее всех. Не так давно было интервью Маргариты Дробязко, где она прямым текстом говорила, что судья в танцах - это твой переговорщик. И итог кулуарных переговоров и коалиций зависит от прокатов дуэта не в первую, не во вторую и даже не в третью очередь. И что без своего судьи в танцах ловить нечего. Она там про себя говорила, но мы же понмаем, что с ее времени ничего не поменялось. Эмоциональное интервью Пайпер Гиллес после ОИ - туда же. А у Пайпер-то был свой судья. Так что не стоит ждать объективной оценки наших танцоров на МС
ОтветРинн24
У ПЧ пока нет НС. Нейтральный статус есть у МУ и КН. Достаточно две наших пары посмотреть в сравнении с иностранцами. В прошлом сезоне на этом турнире были Зингас-Колесник, канадцы Ле Гак и американцы Несет-Маркелов. Хотя бы прикинуть как наши пары выглядят по сравнения с ними будет интересно.
Не совсем так. Статус им дали поименно.
А вот пары КН на сайте пока не существует, в отличие от МУ.
Пчелок пока нет ни в каком виде.
Интересно будет, если там встретятся основные соперники, как они выступят и как их оценят зарубежные судьи в отличие от наших.
Почему они , а не Пасечник/Чиризано 😭😭
ОтветAnn P
Почему они , а не Пасечник/Чиризано 😭😭
А что мешает и тем и другим?
ОтветЛемур
А что мешает и тем и другим?
А главное - какое отношение Горшков имеет к ПЧ
"Лёд" наконец то тронулся о допуске наших фигуристов к Международным соревнованиям ! Ждём от них успешных выступлений !
Ну хоть что-то, товарищи! Если хотя бы кто-то из того списка от СЭ в каждом виде проберётся, это будет большой успех за эти 4 года
Интересно будет увидеть большую разницу судейства на внутренних турнирах и на МС в Японии, - надеюсь, Сихарулидзе не поперхнётся мандарином, увидев эту разницу явно не в пользу его любимки...
ОтветСергей Горшт
Интересно будет увидеть большую разницу судейства на внутренних турнирах и на МС в Японии, - надеюсь, Сихарулидзе не поперхнётся мандарином, увидев эту разницу явно не в пользу его любимки...
Ой, вы бы своей злобой и злорадством не захлебнулись когда выяснится что что косячная Лиза чудом на МС косячить не перестанет, потому что чудес не бывает собственно, и когда не смотря на оценки ПЧ продолжат отставать от КН.
Полный бред!!! нейтральный статус они НЕ ПОЛУЧИЛИ, известно только, что их заявки на НС РАССМОТРЕНЫ. Результаты, естественно, не обнародованы. Надо будет смотреть списки участников Кино-шиты. Если фамилий Кагановской и Некпасова там не будет, значит, и нейтрального статуса нет.
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