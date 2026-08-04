Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов уже подали заявку на челленджер в Японии»
Горшков: Кагановская и Некрасов подали заявку на Kinoshita Cup в Японии.
Тренер Алексей Горшков подтвердил, что Василиса Кагановская и Максим Некрасов планируют выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.
Турнир серии ISU Challenger пройдет в Токио с 4 по 6 сентября.
Ранее Кагановская и Некрасов получили нейтральный статус, необходимый для участия в международных стартах.
«Заявку на челленджер в Японии уже подали», – сказал Горшков.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Это челленджеры
Никто никуда не отбирается
Это для рейтинга
А вот пары КН на сайте пока не существует, в отличие от МУ.
Пчелок пока нет ни в каком виде.