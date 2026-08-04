Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов уже подали заявку на челленджер в Японии»

Горшков: Кагановская и Некрасов подали заявку на Kinoshita Cup в Японии.

Тренер Алексей Горшков подтвердил, что Василиса Кагановская и Максим Некрасов планируют выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.

Турнир серии ISU Challenger пройдет в Токио с 4 по 6 сентября.

Ранее Кагановская и Некрасов получили нейтральный статус, необходимый для участия в международных стартах.

«Заявку на челленджер в Японии уже подали», – сказал Горшков.