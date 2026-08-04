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Тренер Мироновой и Устенко: «Рады, что получили возможность участвовать в международных стартах. Планы пока озвучивать не можем»
Тренер Мироновой и Устенко: рады, что получили допуск, планы пока не озвучиваем.

Елена Соколова, тренер танцевального дуэта Екатерина Миронова – Евгений Устенко, высказалась о допуске фигуристов к международным стартам. 

Ранее стало известно, что Миронова и Устенко планируют заявиться на турнир серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии в начале сентября. Дуэт получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. 

«Рады, что получили возможность участвовать в соревнованиях на международном уровне. Для спортсменов важно быть в конкуренции, показывать силы и опыт на международной арене. Что касается планов, пока не можем их озвучивать. Нужно дождаться официальной информации от Федерации фигурного катания на коньках России», – сказала Соколова. 

Трусова, Валиева, Захарова, Гуменник, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – планируемые участники турнира Kinoshita Cup («Спорт-Экспресс»)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
танцы на льду
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ФФККР
logoЕвгений Устенко
logoЕкатерина Миронова
Елена Соколова (танцы на льду)

Комментарии

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Видимо, всем рулит ФФКР и мало ли что хотят сами спортсмены.
ОтветKaterina Sunny
Видимо, всем рулит ФФКР и мало ли что хотят сами спортсмены.
Скорее всего так и есть..
Исходя из динамики подтверждения нейтрального статуса нашим спортивным парам (как виду с самыми очевидными лидерами) складыапется ощущение, что самым сильным (опасным для конкурентов) спортсменам допуски дадут в последнюю очередь (если дадут, держим кулачки). С такой позиции весьма любопытно становится, что Мироновой-Устенко допуск дали, а Черезано-Пасечник - пока нет. Когановской дали, а СБ - нет. Выглядит так, как будто Дарио с Лизой в компании сильнейших
ОтветManyasha
Исходя из динамики подтверждения нейтрального статуса нашим спортивным парам (как виду с самыми очевидными лидерами) складыапется ощущение, что самым сильным (опасным для конкурентов) спортсменам допуски дадут в последнюю очередь (если дадут, держим кулачки). С такой позиции весьма любопытно становится, что Мироновой-Устенко допуск дали, а Черезано-Пасечник - пока нет. Когановской дали, а СБ - нет. Выглядит так, как будто Дарио с Лизой в компании сильнейших
Выглядеть в чьей то компании оно конечно что то да значит, вот только реально поехать и наконец выступить на международном старте, причем в Японии, где так любят фигурное катание, показать свои программы, самим выйти наконец из тени - со всех точек зрения выглядит предпочтительней, и если успеют Дарио и Лиза получить эти статусы и таки заявиться на Киношиту думается мгновенно переобуетесь и новые выкладки соорудите.
Никого никуда еще не звали, а уже все едут!!!!! Вот и все, что нужно знать о наших фигуристах. Реально едут Костылева, Лазарев и спортивная пара.
Мне нравится, что МУ выступят на одном турнире с КН и ПЧ. Посмотрим, будет ли там такая космическая разница в баллах, как на российских стартах
ОтветHappy_Ness
Мне нравится, что МУ выступят на одном турнире с КН и ПЧ. Посмотрим, будет ли там такая космическая разница в баллах, как на российских стартах
ПЧ, скорее всего, не успеют получить НС, как и наши спортивные пары. А посмотреть как выглядят наши танцоры на фоне иностранных пар действительно интересно. В прошлом году на этом турнире принимали участие Зингас-Колесник и канадцы Ле Гак (выиграли), Несет-Маркелов.
Радует что есть уже планы заявиться на турнир в Японии
Получат наши статус НС и многих будут приглашать особенно в Японию и Китай на различные турниры и шоу.
ОтветДок Аксель
Получат наши статус НС и многих будут приглашать особенно в Японию и Китай на различные турниры и шоу.
Главное,чтобы получили.. То,что Марик(ура!) и Женя получили НС-меня радует,но пока не получили НС первые пары в парном,в танцах,ПЧ, Влад(!?) Саша Игнатова-те,за которых хотелось бы поболеть особенно. Да,буду болеть за Всех,ибо они Наши,но жду Н С для всех названных ранее с особым трепетом.
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