Тренер Мироновой и Устенко: «Рады, что получили возможность участвовать в международных стартах. Планы пока озвучивать не можем»

Тренер Мироновой и Устенко: рады, что получили допуск, планы пока не озвучиваем.

Елена Соколова, тренер танцевального дуэта Екатерина Миронова – Евгений Устенко, высказалась о допуске фигуристов к международным стартам.

Ранее стало известно, что Миронова и Устенко планируют заявиться на турнир серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии в начале сентября. Дуэт получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев.

«Рады, что получили возможность участвовать в соревнованиях на международном уровне. Для спортсменов важно быть в конкуренции, показывать силы и опыт на международной арене. Что касается планов, пока не можем их озвучивать. Нужно дождаться официальной информации от Федерации фигурного катания на коньках России», – сказала Соколова.

Трусова, Валиева, Захарова, Гуменник, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – планируемые участники турнира Kinoshita Cup («Спорт-Экспресс»)