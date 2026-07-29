Ше-Линн Бурн поставила программы Софье Самоделкиной
Ше-Линн Бурн поставила программы фигуристке Самоделкиной.
Бывшая канадская фигуристка, хореограф Ше-Линн Бурн поставила программы представительнице Казахстана Софье Самоделкиной.
«Программы готовы! Я не могу дождаться, когда вы познакомитесь с этими двумя историями.
КП 👠💃🔥
ПП ✨❤️🩹⚔️
Давайте посмотрим, кто угадает их первым😉», – написала Самоделкина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Софьи Самоделкиной
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Чардаш был хорош.
Тут либо Роксен, либо Мулен руж, либо просто что-то из Пьяцоллы.
А насчет пп я не поняла, предпоследний эмодзи это что?) Но из-за скрещенных мечей подозреваю какой-нить РиДж😆
Впрочем, видео из тренажёрки было ещё нагляднее и непривычнее.