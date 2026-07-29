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  4. Ше-Линн Бурн поставила программы Софье Самоделкиной

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Ше-Линн Бурн поставила программы Софье Самоделкиной
Ше-Линн Бурн поставила программы фигуристке Самоделкиной.

Бывшая канадская фигуристка, хореограф Ше-Линн Бурн поставила программы представительнице Казахстана Софье Самоделкиной.

«Программы готовы! Я не могу дождаться, когда вы познакомитесь с этими двумя историями.

КП 👠💃🔥

ПП ✨❤️🩹⚔️

Давайте посмотрим, кто угадает их первым😉», – написала Самоделкина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Софьи Самоделкиной
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Комментарии

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Ничего себе формы у Сони. Боюсь тяжеловато ей придется прыгать надо подсушиться срочно
ОтветFobos2067
Ничего себе формы у Сони. Боюсь тяжеловато ей придется прыгать надо подсушиться срочно
Я не знаю, как такое сушить - по-моему это конституция такая - рост, пропорции, форма и размер мышц.
ОтветU-hoho
Я не знаю, как такое сушить - по-моему это конституция такая - рост, пропорции, форма и размер мышц.
Достаточно на щёки посмотреть.
Даа, Самоделкиной с генетикой не повезло, только строгий самоконтроль и то, если похудеет, то может сил не останется, пубертат уже позади, а воз и ныне там
ОтветЭлен Карташова
Даа, Самоделкиной с генетикой не повезло, только строгий самоконтроль и то, если похудеет, то может сил не останется, пубертат уже позади, а воз и ныне там
Что значит не повезло ? Красавица , и не надо ничего подшивать и имплантировать....
ОтветЭлен Карташова
Даа, Самоделкиной с генетикой не повезло, только строгий самоконтроль и то, если похудеет, то может сил не останется, пубертат уже позади, а воз и ныне там
Да она же нормальная атлетка, очень мышечная. Поэтому у нее и прыжок довольно качественный вообще-то всегда был. И на этом фото выглядит очень даже в форме, так что хз, о чем тут все пишут)
Повезло Софе, второй год работает с сильными профессионалами- Арутюняном и Ше-Линн Бурн.
Чардаш был хорош.
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Повезло Софе, второй год работает с сильными профессионалами- Арутюняном и Ше-Линн Бурн. Чардаш был хорош.
Согласна. Чардаш был очень хорош: зажигательный, красивый, эмоциональный. Удивлена, что оценен был не очень.
ОтветElenavasilevna
Согласна. Чардаш был очень хорош: зажигательный, красивый, эмоциональный. Удивлена, что оценен был не очень.
Чардаш был хорошо, мне тоже понравился . Но не в исполнении Сони . Ну не танцевальная она девочка . Чардаш в исполнении легкой порхающей фигуристки смотрелся бы гораздо эффектнее . Тяжела Софа для такого зажигательного танца . Ей нужны программы , которые гармонично ложатся на ее фигуру .
Помню, когда я смотрела у Давыдова на Соню-малышку в раннем детстве, то отмечала её широкостность и мышечность. И всегда задавалась одним и тем же вопросом: а что же дальше будет с ее фигурой. Да, с такой генетикой непросто,но она молодец, смотрю,не унывает. Для нее это преодоление
Соня прямо таки оверсайз стала.....
В КП Кармен что ли?
ОтветKaterina Sunny
В КП Кармен что ли?
Или Роксэн, Мулен Руж. Короче золотой диск, куда без него
ОтветKaterina Sunny
В КП Кармен что ли?
Кармен у нее уже была, с Давыдовым еще)
Тут либо Роксен, либо Мулен руж, либо просто что-то из Пьяцоллы.
А насчет пп я не поняла, предпоследний эмодзи это что?) Но из-за скрещенных мечей подозреваю какой-нить РиДж😆
Ше-Линн Бурн, конечно, поставила хорошие программы... Но, чем устраивать угадалку, Софа лучше подумала бы всерьёз об излишнем весе: глядя на фото, где стройная Ше-Линн держит за талию габаритную Софу, которая продолжает неправильно питаться усиленно, сразу возникает сомнение, что ей в новом фк-сезоне будут даваться даже тройные прыжки (если только с большим трудом), не говоря уже о восстановлении хотя бы одного ультра-си...
ОтветСергей Горшт
Ше-Линн Бурн, конечно, поставила хорошие программы... Но, чем устраивать угадалку, Софа лучше подумала бы всерьёз об излишнем весе: глядя на фото, где стройная Ше-Линн держит за талию габаритную Софу, которая продолжает неправильно питаться усиленно, сразу возникает сомнение, что ей в новом фк-сезоне будут даваться даже тройные прыжки (если только с большим трудом), не говоря уже о восстановлении хотя бы одного ультра-си...
откуда вы знаете, как она питается?
Непривычно, конечно, такие формы в женском фк видеть...
Впрочем, видео из тренажёрки было ещё нагляднее и непривычнее.
Сорри за не корректность но у Сони верхняя часть ноги как две ноги хореографа на фото.Но в общем с такой формой ясно все с ней.покатается сезон от силы, думаю и с тройными все.
ОтветДружба11
Сорри за не корректность но у Сони верхняя часть ноги как две ноги хореографа на фото.Но в общем с такой формой ясно все с ней.покатается сезон от силы, думаю и с тройными все.
Лью такая же, и ничего стала ОИ
ОтветElinkas
Лью такая же, и ничего стала ОИ
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В качестве программ Ше-Линн Бурн сомневаться не приходиться, но фот фактура Сони для ФК слишком крупная и это большой минус для неё.
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