Ше-Линн Бурн поставила программы Софье Самоделкиной

Ше-Линн Бурн поставила программы фигуристке Самоделкиной.

Бывшая канадская фигуристка, хореограф Ше-Линн Бурн поставила программы представительнице Казахстана Софье Самоделкиной.

«Программы готовы! Я не могу дождаться, когда вы познакомитесь с этими двумя историями.

КП 👠💃🔥

ПП ✨❤️🩹⚔️

Давайте посмотрим, кто угадает их первым😉», – написала Самоделкина.