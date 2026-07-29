Александра Трусова: «В МГУ было очень комфортно, под меня подстраивались в учебной части»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала об учебе в МГУ.
Фигуристка окончила факультет журналистики.
«От университета у меня остались хорошие впечатления. Правда, из-за графика не могла ходить стабильно, но очень старалась посещать все дисциплины.
Вообще, все, что я планирую, часто идет не по плану, потому что Миша может в любой момент внести коррективы. Обычно весь день проходит на катке: две ледовые тренировки и две в зале. Вечером быстро-быстро собираемся домой, чтобы все успеть. На учебу всегда получалось выкраивать время.
В МГУ было очень комфортно, под меня подстраивались в учебной части, за что хочется сказать огромное спасибо. Все преподаватели добрые, отзывчивые, всегда помогали. Было интересно – для человека, который почти все время посвящает спорту, конечно, другая сфера, тем более журналистика, очень привлекательна.
Выпускной я не праздновала. Меня звали одногруппницы, но у меня просто не было на это времени. Диплом я забрала совсем недавно и получила много поздравлений», – сказала Трусова.
Комментарии
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А МГУ норм? Подстраиваться? И ради чего? Знаний ноль, толку тоже. Деньги конечно не пахнут
Высшее образование в стране стремительно падает в какую-то яму...
Комфортно перевели посреди учебного года и комфортно выдали диплом.
Какая -то полная подмена понятий в стране ....диплом ведущего вуза страны является просто приложением к умению ,падая через раз, прыгать на льду .....
Неудивительно , что у нас давным давно нет Нобелевских лауреатов в науках , нет каких то фундаментальных открытий ....