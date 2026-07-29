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  4. Александра Трусова: «В МГУ было очень комфортно, под меня подстраивались в учебной части»

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Александра Трусова: «В МГУ было очень комфортно, под меня подстраивались в учебной части»
Трусова об учебе в МГУ: из-за графика не могла ходить стабильно.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала об учебе в МГУ.

Фигуристка окончила факультет журналистики.

«От университета у меня остались хорошие впечатления. Правда, из-за графика не могла ходить стабильно, но очень старалась посещать все дисциплины.

Вообще, все, что я планирую, часто идет не по плану, потому что Миша может в любой момент внести коррективы. Обычно весь день проходит на катке: две ледовые тренировки и две в зале. Вечером быстро-быстро собираемся домой, чтобы все успеть. На учебу всегда получалось выкраивать время.

В МГУ было очень комфортно, под меня подстраивались в учебной части, за что хочется сказать огромное спасибо. Все преподаватели добрые, отзывчивые, всегда помогали. Было интересно – для человека, который почти все время посвящает спорту, конечно, другая сфера, тем более журналистика, очень привлекательна.

Выпускной я не праздновала. Меня звали одногруппницы, но у меня просто не было на это времени. Диплом я забрала совсем недавно и получила много поздравлений», – сказала Трусова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Золотое яблоко
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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как противно читать такое людям, которые реально учились.

А МГУ норм? Подстраиваться? И ради чего? Знаний ноль, толку тоже. Деньги конечно не пахнут
ОтветСрезик
как противно читать такое людям, которые реально учились. А МГУ норм? Подстраиваться? И ради чего? Знаний ноль, толку тоже. Деньги конечно не пахнут
Им всем давно уже норм, РАНХиГС какого магистра выпустил, что никто понять не может о чем она говорит)). Так же МГИМО сын певицы Королевой закончил в этом году, хотя до этого не мог в школе нашей учиться, отправили его к бабушке США)), лишь бы деньги были, а вчера была новость, что мальчик с 310 баллами не смог на бюджет поступить, позорище
ОтветСрезик
как противно читать такое людям, которые реально учились. А МГУ норм? Подстраиваться? И ради чего? Знаний ноль, толку тоже. Деньги конечно не пахнут
МГУ подстраивался под нее ради четвертных прыжков)
Удивляет, как им хватает ума и наглости рассказывать КАК они там "учились". Лучше бы промолчали, ибо хвастаться абсолютно нечем.
Высшее образование в стране стремительно падает в какую-то яму...
ОтветOlga.t
Удивляет, как им хватает ума и наглости рассказывать КАК они там "учились". Лучше бы промолчали, ибо хвастаться абсолютно нечем. Высшее образование в стране стремительно падает в какую-то яму...
Как им может хватать того, чего нет)), правильно тут написали специалисты с гладкой подкорочкой)
ОтветOlga.t
Удивляет, как им хватает ума и наглости рассказывать КАК они там "учились". Лучше бы промолчали, ибо хвастаться абсолютно нечем. Высшее образование в стране стремительно падает в какую-то яму...
Давно упало. Результаты все уже видят.
ещё одна дипломированная журналистка с двумя походами в институт. На подачу документов и забрать диплом.
Забавно, что в видео-обращении всех участников китайского шоу к зрителям именно выпускница журфака МГУ не решилась сказать ни одного слова по-английски. Не царское это дело.
ОтветУльянова
Забавно, что в видео-обращении всех участников китайского шоу к зрителям именно выпускница журфака МГУ не решилась сказать ни одного слова по-английски. Не царское это дело.
Так она когда сопли на ои по лицу размазывала, орала, что не понимает по-английски)
ОтветУльянова
Забавно, что в видео-обращении всех участников китайского шоу к зрителям именно выпускница журфака МГУ не решилась сказать ни одного слова по-английски. Не царское это дело.
Так она не слова не знает
Саше бы промолчать о том, как она там училась… кстати, один из скиллов журналистики - понимать, о чем не стоит говорить
От университета остались хорошие впечатления, потому что за все эти годы оттуда ни разу не побеспокоили))
Как вообще руководству МГУ подобное сходит с рук?Компрометация одного из ведущих,во всяком случае в прошлом,ВУЗов?Вот во МХАТе,например, после спектакля с Бузовой были публичные оправдания,был уволен художественный руководитель.А вот в МГУ подобная компрометация учреждения проходит безо всяких последствий для руководства ВУЗа.
Ответviewer.
Как вообще руководству МГУ подобное сходит с рук?Компрометация одного из ведущих,во всяком случае в прошлом,ВУЗов?Вот во МХАТе,например, после спектакля с Бузовой были публичные оправдания,был уволен художественный руководитель.А вот в МГУ подобная компрометация учреждения проходит безо всяких последствий для руководства ВУЗа.
Да всегда были спортсмены, которые там числились. Как и в Америке, кстати.
ОтветAtaklena
Да всегда были спортсмены, которые там числились. Как и в Америке, кстати.
Ну и пусть себе числятся, но не в ведущих вузах страны.
"В МГУ было очень комфортно, под меня подстраивались в учебной части"
Комфортно перевели посреди учебного года и комфортно выдали диплом.
Если бы Тутберидзе , со своими коллегами , так же как преподаватели МГУ учили бы Трусову и ее коллег кататься , прыгать , вращаться ....не было бы ей никакого МГУ ....было бы Рязанское ПТУ с профессией мотальщица-вязальщица .....муж из рязанской деревни и зарплата в 30 т....
Какая -то полная подмена понятий в стране ....диплом ведущего вуза страны является просто приложением к умению ,падая через раз, прыгать на льду .....
Неудивительно , что у нас давным давно нет Нобелевских лауреатов в науках , нет каких то фундаментальных открытий ....
ОтветVasily Ivanov
Если бы Тутберидзе , со своими коллегами , так же как преподаватели МГУ учили бы Трусову и ее коллег кататься , прыгать , вращаться ....не было бы ей никакого МГУ ....было бы Рязанское ПТУ с профессией мотальщица-вязальщица .....муж из рязанской деревни и зарплата в 30 т.... Какая -то полная подмена понятий в стране ....диплом ведущего вуза страны является просто приложением к умению ,падая через раз, прыгать на льду ..... Неудивительно , что у нас давным давно нет Нобелевских лауреатов в науках , нет каких то фундаментальных открытий ....
Вы правы,конечно,единственное,муж из рязанской деревни,может,получше красящего волосы в блонд Макара Игнатова был бы.Показал бы Трусовой,кто в доме мужик,в хорошем смысле.
ОтветVasily Ivanov
Если бы Тутберидзе , со своими коллегами , так же как преподаватели МГУ учили бы Трусову и ее коллег кататься , прыгать , вращаться ....не было бы ей никакого МГУ ....было бы Рязанское ПТУ с профессией мотальщица-вязальщица .....муж из рязанской деревни и зарплата в 30 т.... Какая -то полная подмена понятий в стране ....диплом ведущего вуза страны является просто приложением к умению ,падая через раз, прыгать на льду ..... Неудивительно , что у нас давным давно нет Нобелевских лауреатов в науках , нет каких то фундаментальных открытий ....
Так было всегда . ВУЗы брали и берут лиц с именем , которые проходят обучение формально . Тем более , если ещё и платно . МГУ не исключение .
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