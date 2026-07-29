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  4. Петренко о Петросян: «На Олимпиаде ей не хватило уверенности. Пожелаю ей этого – действительная талантливая девочка»

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Петренко о Петросян: «На Олимпиаде ей не хватило уверенности. Пожелаю ей этого – действительная талантливая девочка»
Виктор Петренко: на Олимпиаде Петросян не хватило уверенности.

Олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко оценил выступление российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

– За чемпионатом России следите?

– Да. Петр Гуменник очень понравился – достойно выступил на Олимпиаде. Его надежность и стабильность мне очень импонируют. Сделал шаг вперед, появилась уверенность. Но у него сильные соперники: Семененко, Дикиджи, которые его подталкивают и не дают почивать на лаврах.

– У Аделии Петросян заметен прогресс?

– На Олимпиаде ей не хватило уверенности. Пожелаю ей этого – действительная талантливая девочка.

– После произвольной программы она призналась, что ей стыдно за свое выступление.

– Стыдиться нечего. У нее очень маленький опыт выступлений на международных соревнованиях. На тот момент она сделала все, что могла. Войти в топ-6 – хорошее достижение.

– Изначально были завышенные ожидания?

– Все привыкли, что россияне всегда на первых местах. Но произошла смена поколений. Ушли сильнейшие, и на нее легла ответственность, к которой она не была готова. Есть такие спортсмены – «самоеды», которые сами себя съедают. У нее все впереди, не надо посыпать голову пеплом.

– Гуменника действительно засудили?

– Ему не хватило одного прыжка. Последний каскад нужно было делать 3-3, а он сделал 3-2. Это лишило его бронзы, – сказал Петренко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoСборная России по фигурному катанию
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Виктор Петренко
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Комментарии

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Наконец... хоть кто-то СКАЗАЛ, что Петр не ВСЁ сделал по максимуму, как надо было... и как главное МОГ и должен был сделать... и с бронзой вернуться!!!! а то вокруг только хвалебные оды все пели.... а парень то не доработал как надо.... зато недосказанность осталась у него и будет рваться в бой в новом 4-х летии...
ОтветВика Петрова_1116821566
Наконец... хоть кто-то СКАЗАЛ, что Петр не ВСЁ сделал по максимуму, как надо было... и как главное МОГ и должен был сделать... и с бронзой вернуться!!!! а то вокруг только хвалебные оды все пели.... а парень то не доработал как надо.... зато недосказанность осталась у него и будет рваться в бой в новом 4-х летии...
Так в КП нужно ставить адеватные компы, а не на уровне Мексики. Хватит уже КТО ТО СКАЗАЛ. У имеющего глаза другое мнение.
ОтветВика Петрова_1116821566
Наконец... хоть кто-то СКАЗАЛ, что Петр не ВСЁ сделал по максимуму, как надо было... и как главное МОГ и должен был сделать... и с бронзой вернуться!!!! а то вокруг только хвалебные оды все пели.... а парень то не доработал как надо.... зато недосказанность осталась у него и будет рваться в бой в новом 4-х летии...
Сделал ли все по максимуму Илья Малинин, который с полностью разваленным прокатом произвольной программы все еще получил на один балл второй оценки выше, чем Петя?
Сделали ли все по максимуму те, кто встал на пьедестал?
По максимуму на этой олимпиаде сделал только Миша, и тоже со степ-аутом. И да, я знаю, что недокруты влияют на техническую базу сильнее, чем степ-аут.

И между прочим, нет, об этом уже говорили — Ягудин говорил и о том, что в короткой надо было прыгать 4-3, и о том, что в произвольной надо было прыгать 3-3, сам Петя говорил о том, что жалеет о каскаде 4-2 в короткой. Так что не беспокойтесь.

Петя приземлил пять четверных. Он сделал все, что мог, и за это вполне заслуживает похвалы. Будь ситуация на олимпиаде хоть немного иная — не заменили бы музыку, не был бы это его второй международный старт за год, он был бы на пьедестале. Но если бы да кабы, в лесу росли бы баобабы — вот только это относится и к заявлениям "не сделал максимум".
То есть Петя с 6 местом герой, чуть-чуть не хватило? А Аделия с 6 же местом - уверенности не хватило? Ну, так это Аделия герой, у нее психологический проигрыш, а у Пети - технический.
ОтветАмброзия
То есть Петя с 6 местом герой, чуть-чуть не хватило? А Аделия с 6 же местом - уверенности не хватило? Ну, так это Аделия герой, у нее психологический проигрыш, а у Пети - технический.
+++++
ОтветАмброзия
То есть Петя с 6 местом герой, чуть-чуть не хватило? А Аделия с 6 же местом - уверенности не хватило? Ну, так это Аделия герой, у нее психологический проигрыш, а у Пети - технический.
Согласен.Эта песня самая скотская к Аделии, это настолько бессовестно и не справедливо -один герой,а вторая -не смогла, что от такой не справедливости возмущения нет предела.Оба с одинаковым результатом, а один еще и 12 местом на секундочку и без травмы, но герой мальчик,а девочке-уверенности не хватило.
Понравились рассуждения Петренко. Я с ними согласна. И как фигурист он тоже нравится)
Очень надеюсь, что Аделька, посидев недельку-другую и все переосмыслив, все же вернется в свой любимый и родной штаб. Аделия, все главные победы действительно впереди, ты их достойна. Ты уникальная спортсменка, которая владела сложнейшими у-си (тройной аксель, флип, тулуп и ритт), по более на минуточку, чем Саша. К тому же, презентация программ, на высоте.
Ответнаталья Головченко
Очень надеюсь, что Аделька, посидев недельку-другую и все переосмыслив, все же вернется в свой любимый и родной штаб. Аделия, все главные победы действительно впереди, ты их достойна. Ты уникальная спортсменка, которая владела сложнейшими у-си (тройной аксель, флип, тулуп и ритт), по более на минуточку, чем Саша. К тому же, презентация программ, на высоте.
Что должна переосмыслить Аделия? В олимпийский сезон у нее не шли ультра си из-за болевой травмы и роста, тренерам это было прекрасно известно на берегу, но Тутберидзе занималась Грузинской сборной с Эгадзе и добычей медали для дочери, а не Аделией и чтобы пустить пыль в глаза и хоть как то прикрыть свое отсутствие - видя недокруты в 2 галки на кваде и падения, понимаю, что процент исполнения на олимпиаде -математическая погрешность, решила таки ЛОМАТЬ Аделию о квады, пускать пыль в глаза фанатикам и стране -фактически решились на блеф) вставить таки квады в пп, что было не выполнимо, вместо адекватной ЧЕСТНОЙ оценки и принятии разумного решения НЕ ЛОМАТЬ Аделию (речь не о человечности, а о разумном просчете результата)и готовить контент без ультра си с идеальными каскадами во второй половине программы-уверен на это сил у Аделии бы хватило,если бы ее не убивали о квады.Причем речь шла не о рядовой подготовке, а подготовке к олимпиаде, где за контент отвечает тренер и ффкр), и Тутберидзе продавила такой контент, НЕ ИСПОЛНИМЫЙ.
И пролетела и с медалью для дочери и Аделию подставила, потому что с короткой, где не было этого квада, Аделия прекрасно справилась, а с квадом не получилось закономерно и девочка,которой внушили что надо через не могу надлом получила психологический в пп.
А потом тренерша вместо того, чтобы сказать ВЫБОР КОНТЕНТА наша компетенция, а значит НАША ОШИБКА, Аделия была сильно травмирована и мы не рассчитали или хотя бы не топила Аделию в своих интервью. начала традиционно как и в ситуации с Ками,где она была обвинена в халатности, обвинила на голубом глазу Аделию в инфантилизме и не стыдно было с такой преданной девочкой так поступать и в глаза смотреть.
Не вернутся ни Ками,не Аделия.
Ответнаталья Головченко
Очень надеюсь, что Аделька, посидев недельку-другую и все переосмыслив, все же вернется в свой любимый и родной штаб. Аделия, все главные победы действительно впереди, ты их достойна. Ты уникальная спортсменка, которая владела сложнейшими у-си (тройной аксель, флип, тулуп и ритт), по более на минуточку, чем Саша. К тому же, презентация программ, на высоте.
Ну если готова добивать свой здоровье ради бэшек, то наверное вернется, скорее всего и ушла потому что хотела провести сезон на чилле и подлечится, но штаб после допуска требовал форсировать, зато теперь по всей видимости Двоеглазовой придется за Адель отдуваться, ведь свято место пусто не бывает, медали и призовые в евро не ждут.
Если честно, уверенности не хватило им обоим. Потому что уверенность она нарабатывается на стартах, а уребят не было мс. Петя тоже очень волновался, особенно в кп, это было видно невооружённым взглядом. Аделия в кп выступила очень уверенно как раз, а в ПП просто расстроилась после тулупа. Если бы все пошло как надо, Аделька бы откатала феерично, но вот такая она максималистка🤷‍♂️
ОтветLatika S
Если честно, уверенности не хватило им обоим. Потому что уверенность она нарабатывается на стартах, а уребят не было мс. Петя тоже очень волновался, особенно в кп, это было видно невооружённым взглядом. Аделия в кп выступила очень уверенно как раз, а в ПП просто расстроилась после тулупа. Если бы все пошло как надо, Аделька бы откатала феерично, но вот такая она максималистка🤷‍♂️
Соглашусь с Вами . Адель откатала здорово КП , а Петя как раз неуверенно . Но об этом все предпочитают не вспоминать , упоминая только ПП и тулуп .
ОтветLatika S
Если честно, уверенности не хватило им обоим. Потому что уверенность она нарабатывается на стартах, а уребят не было мс. Петя тоже очень волновался, особенно в кп, это было видно невооружённым взглядом. Аделия в кп выступила очень уверенно как раз, а в ПП просто расстроилась после тулупа. Если бы все пошло как надо, Аделька бы откатала феерично, но вот такая она максималистка🤷‍♂️
У Пети был повод волноваться в КП. Не каждый день катаешь главный старт в жизни под новую музыку и в первой разминке. Но, он справился. Особенно на фоне остальных участников, за исключением разве что Шайдорова и Гоголева. Таким и должен был быть пьедестал.
Виктор точно, доброжелательно и профессионально расставил акценты выступления Пети и Аделии на ОИ.
Теперь нужно мнение Петрова о Петросян и Петренко
ОтветТитус Озимандия
Теперь нужно мнение Петрова о Петросян и Петренко
И о Петре )))
Хватит блефом заниматься по Аделии. изначально на берегу все понимая о ее болевой травме и росте, ТРЕНЕРЫ утвердили НЕ ВЫПОЛНИМЫЙ олимпийский контент.И неадекватному человеку должно быть понятно, если человек травмирован,ему больно и у него взросление плюс он падает из-за недокрутов с ультра си или выполняет их с недокрутом в две галки,а это по сути тройной. осознанное утверждение контента с таким ультра си -ПОДСТАВА спортсменке,федерации и стране,что и было проделано этим тренерским штабом и их крокодильи слезы фарс и обман.Они ответственны за олимпийский контент,не дядя с улицы.
И еще, Аделия понимая что штаб начал играть в блеф с ультра си -пыталась честно отказаться в пользу Горбачевой.Уверен, без ультра си залетела бы с каскадами во второй половине в тройку,а усиль ее риттовым каскадом и в двойке бы была,уверенно выступив.И отрабатывать выносливость каскадов во второй половине проги значительно проще чем убиваться о квады,имея боли и новый организм из-за роста.
ОтветДружба11
Хватит блефом заниматься по Аделии. изначально на берегу все понимая о ее болевой травме и росте, ТРЕНЕРЫ утвердили НЕ ВЫПОЛНИМЫЙ олимпийский контент.И неадекватному человеку должно быть понятно, если человек травмирован,ему больно и у него взросление плюс он падает из-за недокрутов с ультра си или выполняет их с недокрутом в две галки,а это по сути тройной. осознанное утверждение контента с таким ультра си -ПОДСТАВА спортсменке,федерации и стране,что и было проделано этим тренерским штабом и их крокодильи слезы фарс и обман.Они ответственны за олимпийский контент,не дядя с улицы. И еще, Аделия понимая что штаб начал играть в блеф с ультра си -пыталась честно отказаться в пользу Горбачевой.Уверен, без ультра си залетела бы с каскадами во второй половине в тройку,а усиль ее риттовым каскадом и в двойке бы была,уверенно выступив.И отрабатывать выносливость каскадов во второй половине проги значительно проще чем убиваться о квады,имея боли и новый организм из-за роста.
нет ей НЕ ДАЛИ бы компонентами залететь в тройку.. не обманывайте себя этим!!!
А чего сейчас желать то уверенности. Поезд уже ушёл давно
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