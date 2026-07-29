Петренко о Петросян: «На Олимпиаде ей не хватило уверенности. Пожелаю ей этого – действительная талантливая девочка»

Олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко оценил выступление российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.
– За чемпионатом России следите?
– Да. Петр Гуменник очень понравился – достойно выступил на Олимпиаде. Его надежность и стабильность мне очень импонируют. Сделал шаг вперед, появилась уверенность. Но у него сильные соперники: Семененко, Дикиджи, которые его подталкивают и не дают почивать на лаврах.
– У Аделии Петросян заметен прогресс?
– На Олимпиаде ей не хватило уверенности. Пожелаю ей этого – действительная талантливая девочка.
– После произвольной программы она призналась, что ей стыдно за свое выступление.
– Стыдиться нечего. У нее очень маленький опыт выступлений на международных соревнованиях. На тот момент она сделала все, что могла. Войти в топ-6 – хорошее достижение.
– Изначально были завышенные ожидания?
– Все привыкли, что россияне всегда на первых местах. Но произошла смена поколений. Ушли сильнейшие, и на нее легла ответственность, к которой она не была готова. Есть такие спортсмены – «самоеды», которые сами себя съедают. У нее все впереди, не надо посыпать голову пеплом.
– Гуменника действительно засудили?
– Ему не хватило одного прыжка. Последний каскад нужно было делать 3-3, а он сделал 3-2. Это лишило его бронзы, – сказал Петренко.
Комментарии
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Сделали ли все по максимуму те, кто встал на пьедестал?
По максимуму на этой олимпиаде сделал только Миша, и тоже со степ-аутом. И да, я знаю, что недокруты влияют на техническую базу сильнее, чем степ-аут.
И между прочим, нет, об этом уже говорили — Ягудин говорил и о том, что в короткой надо было прыгать 4-3, и о том, что в произвольной надо было прыгать 3-3, сам Петя говорил о том, что жалеет о каскаде 4-2 в короткой. Так что не беспокойтесь.
Петя приземлил пять четверных. Он сделал все, что мог, и за это вполне заслуживает похвалы. Будь ситуация на олимпиаде хоть немного иная — не заменили бы музыку, не был бы это его второй международный старт за год, он был бы на пьедестале. Но если бы да кабы, в лесу росли бы баобабы — вот только это относится и к заявлениям "не сделал максимум".
И пролетела и с медалью для дочери и Аделию подставила, потому что с короткой, где не было этого квада, Аделия прекрасно справилась, а с квадом не получилось закономерно и девочка,которой внушили что надо через не могу надлом получила психологический в пп.
А потом тренерша вместо того, чтобы сказать ВЫБОР КОНТЕНТА наша компетенция, а значит НАША ОШИБКА, Аделия была сильно травмирована и мы не рассчитали или хотя бы не топила Аделию в своих интервью. начала традиционно как и в ситуации с Ками,где она была обвинена в халатности, обвинила на голубом глазу Аделию в инфантилизме и не стыдно было с такой преданной девочкой так поступать и в глаза смотреть.
Не вернутся ни Ками,не Аделия.
И еще, Аделия понимая что штаб начал играть в блеф с ультра си -пыталась честно отказаться в пользу Горбачевой.Уверен, без ультра си залетела бы с каскадами во второй половине в тройку,а усиль ее риттовым каскадом и в двойке бы была,уверенно выступив.И отрабатывать выносливость каскадов во второй половине проги значительно проще чем убиваться о квады,имея боли и новый организм из-за роста.